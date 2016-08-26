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Kulis: Karkamış ile Cerablus arasındaki sınır kapısı açılıyor

IŞİD’in sınır kapısına tuzakladığı patlayıcılar Türkiye’den giden uzmanlarca imha edildi

26 Ağustos 2016 09:37

Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu ve koalisyon güçlerinin desteğiyle gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekâtının ardından Karkamış ile Cerablus arasındaki sınır kapısının açılmasına karar verildiği öğrenildi. 

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Cerablus ile Karkamış arasındaki sınır kapısının açılmasına karar verildi. IŞİD’in sınır kapısına tuzakladığı patlayıcılar ve toprak altına gömülen mayınlar Türkiye’den giden uzmanlarca imha edildi. Sınır Kapısı IŞİD’in Cerablus’u ele geçirmesinin ardından 17 Ocak 2014’te kapatılmıştı.

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Karkamış Sınır KapısıCerablusFırat Kalkanı

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