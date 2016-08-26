Cerablus harekâtı: TSK Menbic'in kuzeyinde 'YPG'yi vurdu'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Cerablus'un güneyi, Menbic'in kuzeyinde YPG'li bir grubu top atışıyla vurduğu bildirildi.

Türk medyasının aktardığına göre TSK, YPG'li grubu 'uyarılara aldırış etmemeleri' üzerine vurdu.

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynadığı da haberi doğruladı.

TSK, silahlı muhalif Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) katılımı ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle IŞİD kontrolündeki Cerablus'a Çarşamba sabah erken saatlerde harekât düzenlemişti.

Harekâtın başlamasından saatler sonra kasabanın kontrolünün ÖSO'ya geçtiği bildirildi.

Türk hükümeti, Menbic ile Cerablus'un bulunduğu Fırat Nehri'nin batısını 'kırmızı çizgisi' ilan etmişti.

Anadolu Ajansı'nın (AA), muhaliflere ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre TSK, Cerablus'a düzenlenen 'Fırat Kalkanı Operasyonu'nda "YPG'yi Fırat nehrinin doğusuna geçmeleri konusunda uyardı."

Haberde, "örgütün ABD-Türkiye mutabakatında sınır hattı olarak belirlenen Sacu Nehri'nin gerisine çekilmemesi üzerine TSK bölgeyi top atışına tuttu" denildi. AA, top atışının ardından YPG'nin nehrin gerisine çekildiğini öne sürdü.

Ajans, YPG'nin Çarşamba günü Menbic'in kuzeyindeki Amerinah, Mağara ve Balaban köyleri ile Şamaklı ve Çakmaklı tepelerini ele geçirdiğini, Perşembe günü de Cerablus'un güneyinde Cub-el Kusa, Debisah ve Ayn Beyda köyleri üzerinden Fırat Nehri kıyısındaki Amarina köyüne ulaştığını aktardı.

YPG'nin Çarşamba gününden bu yana Suriye'de yedi köyü ele geçirdiği kaydedilen haberde, istihbarat birimlerinin TSK'nın Amarina'da YPG'nin varlığını tespit etmesi üzerine 18.00 civarında topçu birlikleriyle ateş açtığı belirtildi.