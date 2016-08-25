Kobane'den Cerablus'a IŞİD'in gerileme süreci



Irak, Suriye ve Libya'daki IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon güçlerinin mücadelesi sonuç vermeye başladı. 2015 yılının başından bu yana radikal dinci IŞİD önemli toprak kaybına uğruyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Menbic kentinden şimdi de Cerablus'dan püskürtüldü. IŞİD'in bugüne kadarki toprak kayıpları kronolojik sırayla şöyle:

26 Ocak 2015: Kürt peşmergeler ABD'nin liderliğindeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının desteği altında dört aydan fazla süren çatışmalardan sonra Türkiye sınırındaki Kobane kentini IŞİD'den geri aldı.

31 Mart 2015: Irak hükümet kuvvetleri Bağdat'ın 160 kilometre kuzeyindeki Tikrit kentini ele geçirdi. Tikrit kenti IŞİD'in 2014 yazındaki taarruzu sırasında Irak'ın kuzeyi ve merkezindeki büyük alanlarla birlikte cihatçıların eline geçmişti.

2015 Haziran ortası: Kürt peşmergeler Arap muhalif güçlerin desteğinde Türkiye-Suriye sınırındaki Tel Abyad kentini aldı. Bu önemli sınır geçiş kapısı bundan bir yıl önce IŞİD milislerinin kontrolüne girmişti.

13 Kasım 2015: Iraklı Kürtler IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun hava desteğiyle IŞİD milislerini Sincar dağlarından püskürttü. Cihatçılar 2014 Ağustos ayında bu bölgede çok sayıda Ezidî'yi katletmiş, tecavüz etmiş ve köle olarak kullanmıştı.

9 Şubat 2016: Irak Silahlı Kuvvetleri Şii milislerin desteğinde Ramadi kentini geri aldı. IŞİD, Bağdat'ın 100 kilometre batısındaki Anbar vilayetine bağlı Sünni kenti Ramadi'yi 2015 yılı Mayıs ayında denetimi altına almıştı.

27 Mart 2016: Suriye hükümet güçleri Palmira kentini geri aldı. Onlara Lübnanlı Hizbullah milisleri ile Rus savaş uçakları ve özel birlikler destek verdi. Antik kazılarıyla ünlü vaha kenti 2015 Mayıs ayında IŞİD milislerinin eline geçmişti.

26 Haziran 2016:Felluce kenti Irak Ordusu ve müttefiki Suriye milisleri tarafından bir ay süren taarruz sonucu kurtarıldı. Bağdat'ın 50 kilometre batısındaki bu kent 2014'ün Ocak ayında radikal Sünni grupların kontrülünü geçmişti.

9 Haziran 2016: Libya hükümet güçleri dört hafta süren çatışmalardan sonra liman kenti Sirte'ye girdi. Bu kent 2015 yılının Haziran ayından bu yana IŞİD'in Libya uzantısı olan grubun kalesi konumundaydı. Kentin birçok mahallesinde çatışmalar devam ediyor.

12 ağustos 2016: Arap ve Kürt milislerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) iki ay süren çatışmalardan sonra Suriye'nin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Menbic'i cihatçılardan kurtardı.

24 Ağustos 2016: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ABD savaş uçuaklarının desteği altında başlattığı harekat ertesinde Suriyeli milisler Suriye'ye bağlı Cerablus'a girdi.