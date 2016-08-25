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Korgeneral Zekai Aksakallı Cerablus'ta

Aksakallı'nın, Cerablus'ta ÖSO komutanlarını ziyaret ettiği bildirildi

25 Ağustos 2016 16:07

Suriye'ye yönelik 'Fırat Kalkanı' harekâtını yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Cerablus'a geçti. Aksakallı'nın, Cerablus'ta Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) komutanlarını ziyaret ettiği bildirildi. 

Aksakallı, 15 Temmuz darbe girişiminin kaderini değiştiren isimlerden biri olarak adını duyurmuştu. Aksakallı, koruma astsubayı Ömer Halisdemir'e Özel Kuvvetler Karargahını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi öldürme görevi vermiş, Halisdemir de bu emri canı pahasına yerine getirerek darbenin kaderini gerçek anlamda değiştiren isimlerden olmuştu.

 

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Zekai AksakallıKorgeneralCerablustaSuriye

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