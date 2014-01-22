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Kültür-Sanat

Sinemada tüm zamanların rekoru kırıldı

2013 yılında Türkiye'de vizyona giren film ve seyirci sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

22 Ocak 2014 11:41

2013’te sinemada tüm zamanların rekoru kırıldı. 4 Ocak 2013’ten 2 Ocak 2014’ü kapsayan bir yıl boyunca, 26 yıldan beri tüm zamanların seyirci rekoru, vizyona giren Türk filmi rekoru ve 1 milyon izleyici sınırını aşan film rekoru kırıldı.

Box Office tarafından yayımlanan “2013 Türkiye” raporunda, sinema sektörü, Türk ve yabancı film sayısı, seyirci sayısı, hasılatı, bilet fiyatları ve dağıtımcı firmalara ilişkin bilgi ve değerlendirmelere yer verildi. Rapora göre, 2013 yılı Türkiye’de sinema sektörü ve başarılı bir ivme yakalayan Türk sineması için sevindirici gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu.
 

50 milyon seyirci

Sinemada ilk defa 50 milyonu aşkın seyirci koltuklardaki yerini aldı. Bu sayıya ulaşmada büyük etkisi bulunan Türk filmleri için 29 milyon bilet kesilirken toplam izleyici sayısı ise 50.3 milyon olarak gerçekleşti. Böylece tüm zamanların genel izleyici rekoru kırıldı.

2013’te bir başka rekor ise vizyona giren film sayısında gerçekleşti. 2013’te 88’i Türk yapımı olmak üzere toplam 326 film gösterime girdi. Türk filmleri, 2013’te 29 milyon kişinin tercihi oldu.

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