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Dünya

Sinemada mesaj attı, emekli polis tarafından öldürüldü

ABD'de emekli polis, sinemada telefon mesajı atan bir kişiyi vurarak öldürdü

14 Ocak 2014 20:14

ABD'nin Florida eyaletinde, emekli bir polis memuru, sinemada önünde oturan ve telefon mesaj atan kişiyi öldürdü.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre 71 yaşındaki emekli polis memuru Curtis Reeve önünde oturan Chad Oulson'dan bir kaç kez sinemada mesaj atmamasını istedi. Yanlarında eşleri de bulunan Reeve ve Oulson tartışmaya başladı.

Oulson'ın mesajları üç yaşındaki kızına attığını söylemesine karşın tartışma Reeve'in Oulson'a ateş etmesiyle sonuçlandı ve 43 yaşındaki Oulson kaldırıldığı hastanede öldü.

Reeves'e ikinci derece cinayet suçlaması yöneltildi. Görgü tanıklarına göre Reeves önce sinemanın müdürüyle konuşmak için salondan dışarı çıktı. Ancak sonra tek başına döndü.

Görgü tanıklarından Charles Cummings, "Dönmesinden üç ya da dört saniye sonra tartışma sürdü. Sesler yükseldi. Kim olduğundan emin değilim ama birisi patlamış mısır kutusu fırlattı ve sonra silah sesleri duyuldu." dedi. Oulson'un eşinin de kocasını korumaya çalışırken yaralandığı belirtildi.

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