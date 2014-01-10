Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

63. Berlin Film Festivali'nde, Paulina Garcia'ya 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandıran "Gloria", Şilili yönetmen Sebastian Lelio'nun imzasını taşıyor.

Oyuncu kadrosunda Paulina Garcia'nın yanısıra, Sergio Hernandez, Diego Fontecilla ile Fabiola Zamora yer alıyor.

Dram-komedi türündeki filmin konusu şöyle:

"58 yaşında özgür ruhlu, dul bir kadın olan Gloria, tüm çocuklarının yanından ayrılmasıyla tek başına kalmıştır. Yalnızlığa razı gelecek kadar kaderci bir yapıya sahip olmayan Gloria soluğu yalnızca bekarların katılabildiği sıra dışı partilerde alır ve bu partiler umduğunun aksine her seferinde hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Ta ki eski bir bahriyeli olan Rodolfo ile tanışana kadar. Kendisinden yedi yaş küçük olan bu adama karşı romantik anlamda bir şeyler hissetmeye başlayan Gloria, uzun süreli bir ilişkinin de hayallerini kurmaya başlamıştır. Ancak karşılaşacağı beklenmedik zorluklar kendi karanlık sırlarıyla baş başa kalmasına neden olacaktır."

Kaçış Planı

Mikael Hafström'ün yönettiği, Miles Chapman ile Jason Keller'in senaryosunu yazdığı "Kaçış Planı"nda, Sylvester Stallone ile Arnold Schwarzenegger başrolleri paylaşıyor. Filmde, Jim Caviezel, Amy Ryan, 50 Cent, Faran Tahir, Sam Neill, Vinnie Jones, Vincent D'Onofrio da rol alıyor.

Usta oyuncular, Stallone ile Schwarzenegger'i biraraya getiren aksiyon ve gerilim içerikli filmin konusu şöyle:

"Dünyanın en önemli güvenlik uzmanlarından biri olan Ray Breslin, kendi tasarladığı ve inşa ettiği üst düzey korumalı hapishanede mahkum olur. Ray, yüksek güvenlik engellerini aşarak firar etmeyi planlamaktadır. Bu amaçla, hapishanenin en saygı duyulan mahkumlarından olan gizemli Emil ile anlaşır. Emil'in tek derdi arkadaşlarına zarar gelmemesi, hapishane şartlarının mümkün mertebe insancıl olmasıdır. Ancak Ray'in planları bambaşkadır."

Yunus Emre Aşkın Sesi

Büyük düşünür ve halk ozanı Yunus Emre'yi ve onun ilahi aşkını anlatan "Yunus Emre Aşkın Sesi", sinemaseverlerle buluşuyor.

Senaristliğini, yönetmenliğini ve yapımcılığını Kürşat Kızbaz'ın üstlendiği filmde, "ilahi aşk" yolunda kendini arayan Yunus Emre'nin hayatı anlatılıyor ve yaşamının en önemli kesitleri aktarılıyor.

Yunus Emre'nin yaşamı ve felsefesi üzerine kurgulanan senaryoda, 13. yüzyılın dokusu ve tarihi, şiirsel canlandırmalarla gösteriliyor.

Devrim Evin'in Yunus Emre rolünde izleyici karşısına çıktığı filmde, Hacı Bektaş Veli'yi Ahmet Mekin, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi Altan Erkekli, Taptuk Emre'yi ise Bülent Emin Yarar canlandırıyor.

Sağ Salim 2: Sil Baştan

Ersoy Güler'in yönettiği komedi ve macera türündeki "Sağ Salim 2: Sil Baştan"da, Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Murat Akkoyunlu ve Hüseyin Avni Danyal rol alıyor.

2012'de vizyona giren "Sağ Salim"'in devamı olan filmde, Salim'in kimsesiz bir cenazeyi memleketine götürmeyi kabul etmesiyle başlayan trajikomik macera anlatılıyor.

Çekimleri Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleştirilen film, komedi severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Çocuk Pozu

Calin Peter Netzer'in yönettiği "Çocuk Pozu" filminin oyuncu kadrosunda, Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, İlinca Goia ile Nataşa Raab yer alıyor.

Berlin Film Festivali'nde ses getiren yapıtlardan biri olan ve bu festivalden Altın Ayı ile FIPRESCI ödülünü kazanan filmde, trafik kazasında küçük bir çocuğun ölümüne sebep olan Barbu Keneres ile kazadan sonra onun tüm sorumluluklarını ele alan annesi Cornelia Keneres'in hikayesi anlatılıyor.

FerahFeza

Elif Refiğ'in yönettiği dram türündeki "FerahFeza"da, Uğur Uzunel, Sitare Akbaş, Hüseyin Sevimli ile Mert Asutay rol alıyor.

Refiğ'in ilk uzun metrajlı filmi "FerahFeza"nın konusu şöyle:

"Baskıcı babası Raif ve acar arkadaşı Kısmet'le Tuzla tersane bölgesinde tedarikçi olarak çalışan Ali, 20 yaşında hayalci bir gençtir. Denize açılan gemileri seyrederken kendisi için daha güzel bir hayat olduğuna inanır. Bir gece Kısmet'le şehri başka bir açıdan görmek için bir kulenin tepesine tırmanır. Çevreye bakınırken karşıdaki duvarda yarım yapılmış bir gemi grafitisi gören Ali, bunun bir işaret olduğuna inanır."

Paranormal Activity: İşaretliler

Christopher Landon'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, "Paranormal Activity: İşaretliler" filminde, Molly Ephraim, Katie Featherston, Andrew Jacobs ve Crystal Santos rol alıyor.

Korku ve gerilim türündeki filmin konusu şöyle:

"Kaliforniya'da yaşayan Jesse, komşusunun ölümünün ardından, normal olmayan olaylar yaşamaya başlar. Gizemli güçler tarafından lanetlenen Jesse, kolunda ısırık olduğunu gördükten bir süre sonra, insan üstü yeteneklere sahip olduğunu farkeder. Hayatı cehenneme dönen Jesse'yi kurtarmak ise hiç de kolay olmayacaktır."