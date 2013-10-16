Madonna cep telefonuyla mesajlaştı, sinema salonundan atıldı

Pop müziğinin kraliçesi Madonna, film gösterimi sırasında cep telefonundan mesajlaştığı için bir sinema salonu zincirinden men edildi.

New York Film Festivali kapsamında gösterilen "12 Years A Slave" filmini izlemek üzere salonda olan ünlü yıldızın bir izleyici tarafından, 'cep telefonuyla mesajlaşmaya son vermesi' için yapılan uyarıya aldırış etmediği belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Alamo Drafthouse sinema salonları yöneticisi Tim League, olayı doğrulayarak Twitter mesajında şöyle dedi: "Sinemaseverlerden özür dileyene kadar Madonna Alamo sinemalarında film izlemekten men edilmiştir."

Teksas merkezli zincir, film gösterimleri sırasında konuşulmasına ve telefonla mesajlaşılmasına karşı katı kuralları var. Bu politika internet sitelerinde şöyle ifade ediliyor: "Eğer konuşur veya mesajlaşırsanız, bir uyarı alırsınız. Eğer bu tekrarlanırsa, para iadesi yapılmaksınız dışarı atılırsınız."

Film eleştirmeni Charles Taylor, Facebook aracılığıyla olayı şöyle aktardı: "Yanımdaki bir kadın omzuna dokunarak telefonunu kapatmasını söyledi; sarışın ise fısıltıyla 'Bu işle ilgili. Köleci!' diye karşılık verdi."

Steve McQueen'in yönettiği, Chiwetel Ejiofor'un başrolünü oynadığı "12 Years a Slave" filmi, kaçırılarak yıllar boyunca köle olarak çalıştırılan Afrika kökenli bir Amerikalının yaşanmış hikayesini anlatıyor.

Madonna veya temsilcilerinden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.