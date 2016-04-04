Mehmet Şimşek: Çekirdek enflasyon hala yüzde 9,5, mücadeleye devam

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bugün açıklanan enflasyon verileri ile ilgili Twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, "Yıllık enflasyonun Mart ayı itibarıyla yüzde 7,5'e gerilemiş olması olumlu. Ancak çekirdek enflasyon hala yüzde 9,5 Enflasyon ile mücadeleye devam..." dedi.

Mart ayında beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon yıllık yüzde 7,46 ile son 7 ayın en düşük seviyesine indi. Aylık enflasyon yüzde 0,04 gerilerken çekirdek enflasyon yüzde 9,51 olarak gerçekleşti.