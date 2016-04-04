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Ekonomi

Mehmet Şimşek: Çekirdek enflasyon hala yüzde 9,5, mücadeleye devam

Şimşek, Twitter hesabı üzerinden enflasyon değerlendirmesinde bulundu

04 Nisan 2016 14:53

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bugün açıklanan enflasyon verileri ile ilgili Twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. 

Şimşek, "Yıllık enflasyonun Mart ayı itibarıyla yüzde 7,5'e gerilemiş olması olumlu. Ancak çekirdek enflasyon hala yüzde 9,5 Enflasyon ile mücadeleye devam..." dedi.

Mart ayında beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon yıllık yüzde 7,46 ile son 7 ayın en düşük seviyesine indi. Aylık enflasyon yüzde 0,04 gerilerken çekirdek enflasyon yüzde 9,51 olarak gerçekleşti. 

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