Merkez Bankası, 2016 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Küresel risklerin nasıl bir hal alacağını görene kadar tek faize geçmemenin daha doğru olduğunu belirten Başçı, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 7,5 olarak açıkladı.

Yeni yıla da "yüzde 5" hedefiyle giren Merkez Bankası, 2016 yılı için öngördüğü enflasyon oranını, yüzde 6.5'ten, 1 puan artışla yüzde 7.5'e yükseltti. Yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklamak üzere düzenlenen toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "Enflasyon 2016'da yüzde 7.5, 2017'de yüzde 6'ya geriledikten sonra 2018 yılında yüzde 5'te istikrar kazanacak" dedi.



Başçı'nın, 28 Ekim'de düzenlenen toplantıda açıkladığı, 2015 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nda enflasyonun 2016 yılında, orta noktası “yüzde 6.5ö olmak üzere, yüzde 5.0 ile yüzde 8.0 arasında olacağı öngörülmüştü.



Merkez Bankası'nın yüzde 5 hedefine karşın, enflasyon 2015 yılında yüzde 8.81 olarak gerçekleşti. Başçı, enflasyon hedefini tutturamadıkları için yazmak zorunda oldukları mektubu hükümete bugün ileteceklerini söyledi.



Konuşmasında, "Enflasyonu yıl sonunda yüzde 7.5'e yaklaştırmak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız" diyen Başçı, öncelikle enflasyonun yılın ilk çeyreğinde çift haneye çıkmaması için "gayret göstereceklerini vurguladı ve şu konuların altını çizdi:



"Gelinen noktada fiyat istikrarına ulaştığımızı söylemek mümkün değil. Petrol fiyatları varsayımını 2016 için 54 dolardan 37 dolara düşürdük. Gıda fiyatları artış varsayımımızı yüzde 8'den yüzde 9'a çıkardık.

Kırmızı et ve ekmek fiyatları gıda komitesinde ele alındı; bu konuda açıklama yapılacak. Bu konuda kuvvetli bir irade var."



Başçı, faiz politikası konusunda da, "Tek faize geçmek için henüz erken. Belirsizlik azalana kadar günlük likidite politikasıyla ayarlama yapmak daha doğru. Tek faiz oranı küresel belirsizliğin azalmasıyla yeniden düşünülebilir" dedi.