Enflasyon sekiz ay sonra eksi oldu

Şubat ayında enflasyon yüzde 0,02 düştü. Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 düşüş, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,97 artış gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 8,78 oldu.

Radikal'de yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, fiyatlarda iki aylık artış yüzde 1.80, yıllık bazda artış da yüzde 8.78 oldu. TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7.97 artış gerçekleşti.Aylık en yüksek fiyat artışı yüzde 1.80 ile sağlık grubunda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 1.31 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1.0 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0.78 ile lokanta ve oteller ve yüzde 0.77 ile ulaştırma izledi. Buna karşılık, mevsimlik indirimlere bağlı olarak, fiyatları aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6.16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu grubu, yüzde 0.42 ile haberleşme, yüzde 0.13 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0.04 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Yurt içi üretici fiyatları da, iki aylık dönemde yüzde 0.34 artarken, yıllık bazdaki yükseliş de yüzde 4.47 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatlarındaki on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 5.61 olarak hesaplandı.

Enflasyon verisi şaşırttı

Ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,33 artmasını bekliyordu.Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en yüksek yüzde 0,80 ve en düşük yüzde eksi 0,30 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,33) göre ocak ayında yüzde 9,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,16'ya düşeceği hesaplanıyordu. 8 ay sonra ilk defa eksiye düştü.

En yüksek artış sağlık grubunda

Aylık en yüksek artış yüzde 1,80 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,31, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1, lokanta ve otellerde yüzde 0,78 ve ulaştırmada yüzde 0,77 artış gerçekleşti.

En fazla düşüş giyim ve ayakkabı grubunda

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,42, eğlence ve kültürde yüzde 0,13 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,04 düşüş gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,12 oldu

Yıllık en fazla artış yüzde 13,12 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre alkollü içecekler ve tütün (yüzde 12,78), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 12), eğlence ve kültür (yüzde 11,25), ev eşyası (yüzde 11,04) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 0,58 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)’de oldu.İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 2,88 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 9,82 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 8,69 ile TR31 (İzmir) bölgesinde gerçekleşti.

Şubat 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 245 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Ocak 2016'da enflasyon oranı yüzde 9,58 olarak belirlenmişti.

2015 yılında enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşmişti:

Aralık yüzde 8,81

Kasım yüzde 8,10

Ekim yüzde 7,58

Eylül yüzde 7,95

Ağustos yüzde 7,14

Temmuz yüzde 6,81

Haziran yüzde 7,20

Mayıs yüzde 8,09

Nisan yüzde 7,91

Mart yüzde 7,61

Şubat yüzde 7,55

Ocak yüzde 7,24