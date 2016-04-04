TÜİK: Mart'ta enflasyon on binde 4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre son 12 aylık enflasyon yüzde 7,46 oldu. Tüketici fiyatlarındaki aylık değişim ise negatif yönlü oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart'ta onbinde 4 gerileyerek geçen Ağustos ayından buyana en düşük seviyesini gördü.

Mart ayında en yüksek fiyat artışı sağlıkta görülürken, en büyük fiyat düşüşü gıda ve alkolsüz içecek grubunda görüldü. Yıllık bazda en fazla artış yüzde 12,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Mart ayında çekirdek enflasyon yüzde 9,51 değerine gerilerken, Özel kapsamlı göstergelerden H endeksi yıllık yüzde 9,32 arttı.

En yüksek artış sağlıkta

Aylık en yüksek artış yüzde 1,21 ile sağlık grubunda gerçekleşti

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,87, ulaştırmada yüzde 0,79, lokanta ve otellerde yüzde 0,65 ve ev eşyasında yüzde 0,62 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,28 ve haberleşmede yüzde 0,10 düşüş gerçekleşti.

Mart 2016’da endeks kapsamında bulunan 417 maddeden 45 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 245 maddenin ortalama fiyatları arttı, 127 maddenin ortalama fiyatları ise düştü.

ÜFE Mart'ta yüzde 0,40 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Mart ayında %0,40 artarken yıllık artış %3,80 oldu. Böylece ÜFE son 12 ayın en düşük seviyesine düştü.

Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektöründeki fiyatlarda %0,26 düşüş, imalat sanayi sektöründe %0,63 artış, elektrik ve gaz sektöründe %1,80 düşüş ve su sektöründe %0,06 artış yaşandı.

ÜFE'deki en yüksek artış kok ve rafine petrolde

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; kok ve rafine petrol ürünleri (%9,31), temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları (%2,95), ana metaller (%2,17) oldu. Buna karşın ham petrol ve doğal gaz (%-2,28), elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme (%-1,80) ve diğer mamul eşyalar (%-1,02) bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

TÜFE beklentilerin altında kaldı

BusinessHT’deki habere göre, Bloomberg anketine katılan ekonomistler Mart ayında yıllık bazda artışın yüzde 8,20, aylık ise yüzde 0,65 olmasını bekliyorlardı.

Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, bu ayki sürprizin altında tek bir faktör olarak gıda olduğunu söyledi. Kurun da istikrarlı seyretmesi ile beklentilerin altında bir enflasyon geldiğini belirten Kanlı, gıda ve enerji dışarıda tutulduğunda enflasyonda pek fazla iyileşme olmadığını ifade etti. Bu veri ile enflasyon beklentilerinin düzeltileceğini vurgulayan Kanlı bu veri ile Merkez Bankası'nın faiz indirme tartışmalarının alevleneceğini söyledi.

HSBC Portföy Yatırım Stratejisti İbrahim Aksoy da gıda fiyatlarının enflasyona destek olduğunu belirtti. Aksoy veri sonrası yayınladığı notunda, "Geçen yılın Mart ayında yüzde 2,5 artan gıda fiyatları bu yıl Mart’ta %1.5 düşerek aylık enflasyona 50 baz puan düşüş yönünde katkıda bulundu. Yıllık enflasyondaki düşüşün 1 puana yakını gıda enflasyonundaki düzelmeden kaynaklandı. Yıllık gıda grubu enflasyonunun yüzde 8.8’den yüzde 4.6’ya gerilediğini belirtelim." değerlendirmesini yaptı.