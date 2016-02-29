T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Euro Bölgesi negatif enflasyona döndü

Euro bölgesi tüketici fiyatlar yıllık bazda yüzde 0.2 geriledi

29 Şubat 2016 16:17

Euro bölgesinde tüketici fiyatları, Şubat'ta yıllık bazda yatay seyredeceği beklentisine karşın yüzde 0.2 geriledi.

Euro bölgesinde tüketici fiyatları bundan önce en son Eylül'de yıllık bazda gerilemiş, enflasyon yüzde -0.1 olmuştu.

Avrupa Birliği istatistik bürosu Eurostat'ın verilerine göre çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Oynak seyreden işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen endeks Ocak ayındaki yüzde 1 düzeyinden yüzde 0.8'e geriledi. Uzmanlar çekirdek enflasyonun yüzde 0.9 olacağını tahmin ediyorlardı.

Euro bölgesinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 0.3 artmıştı.

Fiyatlardaki düşme eğiliminin Avrupa Merkez Bankası üzerinde faiz indirme baskısını artırdığı belirtiliyor. 

ETİKETLER

avrupa merkez bankasıEuro Bölgesinegatif enflasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24