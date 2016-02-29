Euro Bölgesi negatif enflasyona döndü

Euro bölgesinde tüketici fiyatları, Şubat'ta yıllık bazda yatay seyredeceği beklentisine karşın yüzde 0.2 geriledi.

Euro bölgesinde tüketici fiyatları bundan önce en son Eylül'de yıllık bazda gerilemiş, enflasyon yüzde -0.1 olmuştu.

Avrupa Birliği istatistik bürosu Eurostat'ın verilerine göre çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Oynak seyreden işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen endeks Ocak ayındaki yüzde 1 düzeyinden yüzde 0.8'e geriledi. Uzmanlar çekirdek enflasyonun yüzde 0.9 olacağını tahmin ediyorlardı.

Euro bölgesinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 0.3 artmıştı.

Fiyatlardaki düşme eğiliminin Avrupa Merkez Bankası üzerinde faiz indirme baskısını artırdığı belirtiliyor.