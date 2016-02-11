Mehmet Şimşek: Enflasyonda yüzde 10'a yaklaşan resim ile karşı karşıyayız, bu ciddi bir tehdit

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten enflasyona yönelik önemli uyarı geldi. Şimşek, "Enflasyonda yüzde 10'a yaklaşan resim ile karşı karşıyayız; bu ciddi tehdit çünkü büyüme potansiyelini aşağıya çekiyor" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Şimşek, “Enflasyonu kalıcı düşük haneye çekmemiz gerekiyor. Enflasyondaki sorun kurdaki değer kaybı ve gıda fiyatları. Enflasyonun düşmesi için kurda göreceli istikrar gerekiyor; gıda fiyatlarına yönelik tedbirleri çalışıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak aşağı çekmek için yapısal reformlarla birim maliyetleri aşağı çekmemiz, arzı güçlendirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TÜSİAD'ın olağan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada gündeme yönelik konuları da değerlendirdi.

Şimşek, “Türk bankacılık sektöründe varlık kalitesinde bir sorun yok ama bu sene takibe düşen krediler bir miktar yüksek seyredebilir” dedi.



Cari açık yorumu



Başbakan Yardımcısı, cari açık rakamlarını da değerlendirdi ve şöyle konuştu:

“Cari açık önemli bir sorun, tasarruf açığımız yüksek; hane halkındaki tasarruf düşüşü trendini geri çevirmemiz lazım ki bu başladı. Beklentimiz gelecek üç-dört yıl içinde tasarrufların oranının yüzde 19'lara yükselmesi yönünde” şeklinde konuştu.



Büyüme değerlendirmesi



Şimşek, asgari ücretin de etkisiyle büyümenin bu sene yüzde 4.5'e çıkabileceğine işaret etti ve şöyle dedi:

“Büyümenin yüzde 5'e çıkması ve kalıcı olması için yapısal reformlar gerekli. Reform yapmazsak büyüme düşük kalır, işsizlik yüksek kalır, faizler yüksek seyreder ve kredinotu dahi bu seviyelerin altına düşebilir.”