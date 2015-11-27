Silivri'den mektup var: Bu cezayı ödül kabul ediyoruz, özgürlük kapılarına vesile olsun...

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaua koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddialarıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül, götürüldükleri Silivri Cezaevi'nden birer mektup gönderdi.

Dündar ve Gül'ü ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne giden CHP Milletvekili Şafak Pavey'in yayınladığı mektuplar şöyle:

"Gazetecilik, hele Türkiye'de, zor viraj... Riskleri, tehlikeleri var. Tutuklanmam da onlardan biri, ama hem mesleğimizin hem ülkemizin tarihi özgürlüklerin ancak bu riskleri göze alarak, bu yolları açarak kullanılabildiğini gösteriyor bize.

Bizimki de baskıyla özgürlük arasındaki bitmez mücadelenin yeni bir cephesi. Özgür basın için bizim mücadelemizin yeni bir sayfası. O nedenle bu cezayı bir ödül kabul ediyoruz. Özgürlüğe çıkan kapıların açılmasına vesile olmasını diliyoruz. İfade özgürlüğü mücadelemize verdiğiniz destek için teşekkürler."

Can Dündar

"Haberim halkın karşı karşıya olduğu bir tehlikeye karşı uyarma amaçlıydı"

"Kişisel olarak çok iyiyim. Çok güçlü hissediyorum kendimi. Çünkü her zaman yaptığım işi yaptım. Bilgisayarın karşısına geçtim, haberi yazdım, manşet oldu. Şimdi bu nedenle ağır suçlamalarla tutukluyum. Haberim halkın karşı karşıya olduğu bir tehlikeye karşı uyarma amaçlıydı. Uyardım, hapisteyim. Tekrar söylersem, kişisel olarak rahat iyi ve huzurluyum ama gazetecilik açısından kaygılıyım."

Erdem Gül