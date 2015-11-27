T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silivri'den mektup var: Bu cezayı ödül kabul ediyoruz, özgürlük kapılarına vesile olsun...

"Haberim halkı tehlikeye karşı uyarma amaçlıydı, uyardım, hapisteyim; iyi ve huzurluyum"

27 Kasım 2015 21:18

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaua koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddialarıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül, götürüldükleri Silivri Cezaevi'nden birer mektup gönderdi.

Dündar ve Gül'ü ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne giden CHP Milletvekili Şafak Pavey'in yayınladığı mektuplar şöyle:

"Gazetecilik, hele Türkiye'de, zor viraj... Riskleri, tehlikeleri var. Tutuklanmam da onlardan biri, ama hem mesleğimizin hem ülkemizin tarihi özgürlüklerin ancak bu riskleri göze alarak, bu yolları açarak kullanılabildiğini gösteriyor bize.

Bizimki de baskıyla özgürlük arasındaki bitmez mücadelenin yeni bir cephesi. Özgür basın için bizim mücadelemizin yeni bir sayfası. O nedenle bu cezayı bir ödül kabul ediyoruz. Özgürlüğe çıkan kapıların açılmasına vesile olmasını diliyoruz. İfade özgürlüğü mücadelemize verdiğiniz destek için teşekkürler." 

Can Dündar

 

"Haberim halkın karşı karşıya olduğu bir tehlikeye karşı uyarma amaçlıydı"

 

"Kişisel olarak çok iyiyim. Çok güçlü hissediyorum kendimi. Çünkü her zaman yaptığım işi yaptım. Bilgisayarın karşısına geçtim, haberi yazdım, manşet oldu. Şimdi bu nedenle ağır suçlamalarla tutukluyum. Haberim halkın karşı karşıya olduğu bir tehlikeye karşı uyarma amaçlıydı. Uyardım, hapisteyim. Tekrar söylersem, kişisel olarak rahat iyi ve huzurluyum ama gazetecilik açısından kaygılıyım."

Erdem Gül

ETİKETLER

can dündarerdem gülsilivri cezaevimektupcumhuriyet

İlgili Haberler

7. Sulh Ceza Hâkimi: Can Dündar, Erdem Gül ve Bülent Keneş'i tutukladı; Ahmet Hakan saldırganını bıraktı!

İsmail Yavuz, 17 Aralık sürecinde sulh ceza hakimliğine atanmıştı

Önyargı ve yargı: Erdoğan 'ihanetin bedelini ödeyecekler' diyerek müebbet istedi, Dündar ve Gül tutuklandı!

"MİT TIR’ları ihanetini hala utanmadan gazetelerine başlık yapanlar var"

Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki tutuklama kararının açıklanma anı

Dündar ve Gül, Silivri Cezaevi'ne gönderildi

Cumhuriyet muhabiri: Erdoğan'ın Can Dündar'a suç duyurusu dilekçesini paylaştığım için soruşturma başlatıldı

Alican Uludağ: Erdoğan'ın T.C'si de sanırım devlet sırrıymış!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24