Önyargı ve yargı: Erdoğan 'ihanetin bedelini ödeyecekler' diyerek müebbet istedi, Dündar ve Gül tutuklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaua koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

MİT TIR’ları haberi, Cumhuriyet gazetesinde Can Dündar'ın imzasıyla “İşte Erdoğan’ın yok dediği silahlar” manşetiyle 29 Mayıs 2015'te yayımlandı. 12 Haziran 2015'te de, Erdem Gül'ün "Jandarma 'var' dedi" başlıklı haberi gazetenin manşetinden duyuruldu.

Erdoğan da şikayetçi oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, yayın üzerine “Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme”, “siyasi ve askeri casusluk”, “gizli kalması gereken bilgileri açıklama”, “terör örgütünün propagandasını yapma” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhuriyet ve Dündar'dan kişisel olarak şikâyetçi oldu. Erdoğan, dilekçesinde, “Devletin menfaatlerini gerçeğe aykırı görüntü ve bilgileri yayınlamak suretiyle hedef alan şüphelinin bu eylemi kesinlikle gazetecilik olarak değerlendirilemez” iddiası öne sürüldü ve Dündar’ın bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir müebbet ve 42 yıl hapsi cezası ile cezalandırılması istendi.

"Bu haberi yapan kişi bunun bedelini

ağır ödeyecek öyle bırakmam onu"

Erdoğan, MİT TIR'ları haberinin Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmasından iki gün sonra katıldığı bir programda, İsim vermeden gazeteci Can Dündar'ı eleştirerek, "Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek öyle bırakmam onu" ifadelerini kullanmış ve şöyle devam etmişti:

"Milli İstihbarat Teşkilatı'na atılan bu iftiralar, yapılan gayrimeşru operasyon, bir yer de bu ajan ve casusluk faaliyetidir. Bu casusluk faaliyetinin içine bu gazete de girmiştir. Orada rakamlar falan veriliyor. Bu rakamların kaynağı nedir? Kimden aldın sen bu rakamları? Paralel Yapı'dan. Bunlarla ilgili avukatıma talimatı verdim, davayı anında açtım. Bu birileri adına algı operasyonudur."

Erdoğan: TIR'larda silah olsa ne olacak, olmasa ne olacak

Suriye ordusunun Bayırbucak Türkmenlerinin de yaşadığı Cebel Bassit ile Cebel Bucak dağlarına yaptığı operasyonlar sonrasında, 24 Kasım'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha Cumhuriyet'in MİT TIR'ları haberine değinerek, "17-25 Aralık’tan sonra yaşanan MİT TIR’ları ihanetini hala utanmadan gazetelerine başlık yapanlar var" diye konuştu. Erdoğan, TIR'lardaki silahlara ilişkin de şunları söyledi:

"Bu TIR’lar Bayırbucak Türkmenlerine yardım yapan TIR'lardı. Yok ben, "silah değildi" demişim; olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Biz oraya yardım götürüyoruz, biz bunu yaptık. Şahsımın aleyhine bu yardımları sabote edenleri milletimin asla affetmeyeceğine inanıyorum."

Can Dündar: Ben de aynı şekilde yayınlansa ne olur, yayınlanmasa ne olur diyorum

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Can Dündar da bugün Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'nın önceki gün "Silah taşınsa ne olur taşınmasa ne olur" dediğini hatırlatarak, "Ben de aynı şekilde yayınlansa ne olur, yayınlanmasa ne olur diyorum" ifadelerini kullanmıştı.