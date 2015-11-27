Cumhuriyet muhabiri: Erdoğan'ın Can Dündar'a suç duyurusu dilekçesini paylaştığım için soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan Can Dündar hakkındaki şikayet dilekçesini paylaştığı için polis tarafından ifadeye çağrıldığını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'larıyla ilgili yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Dündar ve Gül’ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevkeden savcılık, “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği, Siyasal ve Askeri Casusluk, Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açığa Çıkarmak” suçlarının işlediğini iddia ediyor.

Can Dündar ve Erdem Gül'ün dün ifade verdiği sırada Twitter'dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şikayet dilekçesini paylaşan Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, kendisi hakkında da soruşturma başlatıldığını söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Alican Uludağ, "Erdoğan'ın Can Dündar suç duyurusu dilekçesini dün paylaştığım için bu sabah emniyetten aradılar, ifadeye çağırdılar, soruşturma açılmış" dedi. Erdoğan, ifade çağrısıyla ilgili olarak attığı ikinci 'tweet'te de "Erdoğan'ın T.C'si de sanırım devlet sırrıymış!" diye yazdı.