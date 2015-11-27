Can Dündar ve Erdem Gül'ü tutuklatan MİT TIR'larındaki silah görüntülerini ilk Aydınlık yayımlamıştı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat olduğuna dair görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanması akıllara Aydınlık gazetesini getirdi. MİT TIR'larında mühimmat olduğuna dair görüntüler ilk kez Aydınlık gazetesinin 21 Ocak 2014 tarihli nüshasının sürmanşetinde yayımlanmıştı.

"TIR'larda insani yardım değil, silah taşındığını" savunan Aydınlık'ın haberinde, "Aydınlık TIR’lardaki kasalardan birinde yüklü olan top mermilAdana’da durdurulan ve sonra hükümetin devreye girmesinden sonra bırakılan 3 TIR’dan yine cephanelik çıktı. Resmi olarak MİT’e ait olduğu açıklanan TIR’larda yapılan aramalarda 6 çelik kasadaki tıbbi malzeme içerisine gizlenmiş kilitli havan, roket başlıkları ve çeşitli cins ve miktarda mühimmat ele geçirildi" ifadeleri yer almıştı.

Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki tutuklama kararının gerekçesinde “Örgüte üye olmadan bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “siyasi ve askeri casusluk”, “gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamaları yöneltiliyor.

AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Sabah gazetesi de, "Cumhuriyet'in manşetinde kullanılan fotoğrafların Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri tarafından 2014 yılının Ocak ayında Aydınlık'a servis edildiği ve gazeteye manşet olduğu ortaya çıktı" iddiasında bulunmuştu.

İşte Aydınlık gazetesinin 21 Ocak 2014 tarihli nüshasının birinci sayfası şöyle: