Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki tutuklama kararının açıklanma anı

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaua koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddialarıyla suçlanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gültutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Dündar ve Gül hakkındaki tutuklama kararı, duruşma salonunda bulunanlar tararfından alkışlarla protesto edilirken, salondan "Özgür basın susturulamaz" sloganları duyuldu:

İşte o görüntüler:

0