T24 LogoT24 Logo
Gündem

7. Sulh Ceza Hâkimi: Can Dündar, Erdem Gül ve Bülent Keneş'i tutukladı; Ahmet Hakan saldırganını bıraktı!

İsmail Yavuz, 17 Aralık sürecinde sulh ceza hakimliğine atanmıştı

27 Kasım 2015 00:52

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ü, tutuklayan İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimi İsmail Yavuz, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a düzenlenen saldırıda yer alan Kamuran Ergin'in serbest bırakılması ve Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in ise attığı tweet nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanması yönünde karar vermişti.

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddialarıyla suçlanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimi İsmail Yavuz tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildiler. 

 

17 Aralık sonrasında sulh ceza hâkimliğine atandı

 

Hâkimliğin Gül ve Erdem'in tutuklanmasına dair kararında 40235 numarasıyla yer alan hâkim İsmail Yavuz, 17 Aralık operasyonlarının ardından hâkim ve savcıların yerlerinin değiştirilmesi sonrasında, sulh hâkimliği görevini iade eden Emine Çiğdem Yılmaz’ın yerine getirilmişti.

7. Sulh Hâkimliği’ne atanmasının hemen ardından rapor alıp Ankara’ya giden Yavuz'un görevi iade etmek için HSYK’ya başvurduğu, ancak HSYK üyelerinin Yavuz’a olumsuz cevap verdiği, yaz kararnamesine kadar beklemesini istediği iddiaları medyaya yansımıştı.

 

Ahmet Hakan saldırganını serbest bıraktı, Bülent Keneş'i tutukladı

 

Hâkim İsmail Yavuz, Ahmet Hakan'ın 1 Ekim 2015'te evinin önünde dört kişinin saldırısına uğramasına ilişkin soruşturmada şüpheli olarak tutuklanması talep edilen yedi kişiden biri olan Kamuran Ergin'in serbest bırakılmasına karar vermişti.

Attığı tweet’lerle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 4’üncü Sulh Ceza Hakimi Recep Uyanık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş de savcılığın itirazı üzerine 7. Sulh Ceza Hakimi İsmail Yavuz tarafından tutuklanmıştı. Keneş, İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'ne yapılan itirasın ardından 14 Ekim'de, yurdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

 

ETİKETLER

ismail yavuzcan dündarerdem gül7 sulh ceza hakimliğitutuklamabülent keneşahmet hakan

İlgili Haberler

Ve Can Dündar ile Erdem Gül tutuklandı!

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'ları haberlerinde "terör örgütüne yardım, casusluk ve devlet sırlarını ifşa etmek" iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildiler

Tutuklanan Can Dündar: Üzülmeyin, bunlar şeref madalyası!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül MİT TIR'ları haberi yüzünden tutuklandı

"Bu karar Can Dündar ve Erdem Gül'ün suçunun ispatı değil iktidarın bir itirafıdır"

Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasına ne tepki verdi?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24