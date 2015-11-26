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Tutuklanan Can Dündar: Üzülmeyin, bunlar şeref madalyası!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül MİT TIR'ları haberi yüzünden tutuklandı

26 Kasım 2015 23:34

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklandı. Evliliğinin 28. yıldönümünde eşi Dilek Dündar'la birlikte geldiği adliyede tutuklanan Can Dündar'ın ilk yorumu, "Üzülmeyin, bunlar şeref madalyası" oldu.

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaua koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddialarıyla suçlanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklandı.

Çağlayan Adliyesi'nde yaklaşık 10,5 saat süren ifade ve duruşma sürecinde "Devletin güvenliğini düşünmediniz mi" türünde sorulara "kamuoyunun bilgi alma hakkı doğrultusunda gazetecilik görevi yaptıkları" karşılığını veren Dündar ve Gül hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı tutuklama oldu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Can Dündar'ın tutuklanma kararı hakkında "Üzülmeyin, bunlar şeref madalyası" dedi.  

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