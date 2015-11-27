"Bu karar Can Dündar ve Erdem Gül'ün suçunun ispatı değil iktidarın bir itirafıdır"

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül, sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddiasıyla tutuklandı.

Dündar ve Gül'ün tutuklanmasını "Türk basın tarihine geçecek kara bir leke" olarak değerlendiren gazeteciler, tutuklanma kararına büyük tepki gösterdi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Doğan Satmış, "Bu, basın tarihine geçecek bir hukuk skandalıdır" derken; Hürriyet gazetesi yazarı İsmet Berkan da "Mesleklerini yaptılar diye insanları tutuklamaya başlarsanız nerelere varırsınız" diye konuştu.

"Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek"

Doğan Satmış (Cumhuriyet): Bu, basın tarihine geçecek bir hukuk skandalıdır. Basın Kanunu’na göre gazetede yayınlanan haberler için 2-4 ay içinde dava açılabilir, burada 5.5 ay sonra açılmış. İlk kez Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi tutuklanıyor. Bu Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek ve buna imza atanların özgeçmişinde yer alacak. Bugün alınan karar maalesef Türkiye’yi hem itibar hem basın özgürlüğü açısından birkaç kademe aşağı düşürecek.

İsmet Berkan (Hürriyet): Ben daha saçma sapan bir mahkeme kararı tahayyül edemiyorum. Ortada bir devlet sırrı mı var? Devlet sırrı ortaya çıktığı andan önce sırdır. Bir sır ifşa olduğu andan itibaren sır değildir.Savcılık tarafından yürütülmüş bir dosya bu. Ben hakikatten anlamakta zorluk çekiyorum ve bu tutuklamanın intikam amaçlı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarım serbest kalacaklar. Mesleklerini yaptılar diye insanları tutuklamaya başlarsanız nerelere varırsınız. Ben bu suçlardan defalarca yargılandım ama hiçbir zaman tutuklanmadım. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız.

"Üzücü bir dönem başlıyor gibi görünüyor"

TGC Başkanı Turgay Olcayto: Bedeli bu olmamalıydı. Onların yaptığı sadece halkın haber alma haklarına sahip çıkmaktı. Hep bunu yaptılar. Bunun üst mahkemeye de itirazı var. Türkiye demokrasiden uzaklaştırılıyor mu? Türkiye çok seslilikten tek sesliliğe mi gidiyor? bunu tartışacağız. Uluslararası normlarda gazetecinin sorumluluğu tanımlanır. Orada gazeteci patronlardan, otoritelerden önce halka karşı sorumludur. Can ve Erdem bunu yapmışlardır. Üzücü bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de çağdaş demokrasiyi yerleştirene kadar mücadele edeceğiz.

Yani onlar yazıp çiziyorlar bize destek veriyorlar ama onların desteği yetmiyor. Şu anda dediğin gibi çok gergin bir ortamda böyle şeyler yaşanınca... Böyle korku ikliminde mi yaşanmalı? Farkındaysanız artık sanat da Türkiye'de yaşanmaz oldu. Umarım ileriki günler bu kadar tatsız olmaz.

Bir açıklama gelecek. Tabii yarın bir açıklamamız daha olacak. Ayrıca yarın Cumhuriyet Gazetesini ziyaret edeceğiz.

"Bu tamamen taraflı bir yargı"

Mehmet Tezkan: Vahim bir şey. Bu olayı yapan savcı… Devletin savcısı. O fotoğrafları Can Dündar çekmedi. Devletin görevlisi çekmiş. Dosyaya konuşmuş resmi belgelerde var. Daha öne iktidara yakın gazeteler jandarmaların mit mensuplarına silah doğrulma görüntülerini yayınladı. Onları yayınlayanlar hakkında devletin gizli belgesini yayınlamaktan soruşturma neden açılmadı.

O da gizliydi. Herkes sustu. Bu tamamen taraflı bir yargı. Yarın bir başka hakim gelir başka karar alır. Siyasi boyutu yok mu bunu. Cumhurbaşkanı bedelini ödeyecek dedi. Tutuklama, yargıla. Sonuna kadar yargıla… Şimdi tutuklandı neyi engelleyecek. Can Dündar tutuklanmasaydı delil mi karartacaktı?

" Bu karar Can Dündar ve Erdem Gül'ün suçunun ispatı değil iktidarın bir itirafıdır"

Özgür Mumcu: Bu karar Can Dündar ve Erdem Gül'ün suçunun ispatı değil iktidarın bir itirafıdır.

Ufuk Uras: Erdem Gül ve Can Dündar'ın tutukluluğu gazeteciliğin tutuklanmasıdır.

Gazeteci Nagehan Alçı: Bu nedenle yargılanmaları doğaldır ama tutuklanmalarını yanlış buluyorum. Bunun üzerinden yerni bir tartışma başlayacak ama buy Türkiye’ye zarar verecek. Bu tutuklama kararını ben de yanlış buluyorum ve bize enerji kaybettireceğini düşünüyorum.