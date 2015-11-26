T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte 'casusluk ve terör' iddiasıyla hapsedilen Dündar ve Gül'ün MİT TIR'ları dosyası

Cumhuriyet, MİT TIR'larının görüntülerini yayınlamış, Erdoğan'ın "var ya da yok" dediği TIR'ların varlığının Jandarma raporlarında yer aldığı ortaya çıkmıştı

26 Kasım 2015 23:51

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaua koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddiasıyla tutuklandı.

İşte Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasına sebep olan haberler:

 

"İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar!"

 

Suriye’ye malzeme taşırken savcılar tarafından durdurulan MİT’e ait tırlarda yapılan aramaların kamera görüntüsü 29 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın imzasıyla yer almıştı. Savcılık MİT tırlarıyla ilgili görüntüleri yayınlayan Cumhuriyet gazetesi hakkında 'terör' suçlamasıyla, aynı gün içinde soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet, savcı ve asker tutuklatan MİT TIR'larındaki silahların fotoğraflarını yayımladı!

 

"Kirli operasyon"

 

Cumhuriyet, 11 Haziran'da da Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün imzasıyla, MİT’in IŞİD bayrağı dalgalanan Atme kampından yaptığı cihatçı ve silah transferini belgelelediği öne sürülen görüntüleri yayımladı. 

Cumhuriyet, MİT’in 'silah yardımı ve IŞİD militanlarının geçişini' belgeleyen görüntüleri yayımladı

 

"Jandarma 'Var' dedi"

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “var ya da yok” dediği Adana'daki MİT TIR'ları ile ilgili jandarma raporunun yer aldığı haber ise 12 Haziran'da, Ankara TEmsilcisi Erdem Gül imzasıyla yayınlandı. Gül'ün haberi, aynı gün içinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından sansürlenmişti.

Cumhuriyet'in 'Jandarma o TIR'larda silah var dedi' haberine erişim yasağı 

 

 

 

ETİKETLER

cumhuriyetmit tırlarıerdem gülcan dündar

İlgili Haberler

Cumhuriyet, savcı ve asker tutuklatan MİT TIR'larındaki silahların fotoğraflarını yayımladı!

Dönemin Başbakanı Erdoğan, TIR'ların Suriyeli Türkmenlere gıda yardımı taşıdığını iddia etmişti

MİT TIR'ları haberi nedeniyle Cumhuriyet'e 'terör' soruşturması!

TIR'lara ait görüntüler Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde yayımlanmıştı

Cumhuriyet, MİT’in 'silah yardımı ve IŞİD militanlarının geçişini' belgeleyen görüntüleri yayımladı

Şoförler, kendilerini 'devlet işi yapıyorduk' diye savundu

Cumhuriyet'in 'Jandarma o TIR'larda silah var dedi' haberine erişim yasağı

Haberde, jandarma raporu MİT TIR'larında silah olduğunu doğruluyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24