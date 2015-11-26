İşte 'casusluk ve terör' iddiasıyla hapsedilen Dündar ve Gül'ün MİT TIR'ları dosyası

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaua koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddiasıyla tutuklandı.

İşte Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasına sebep olan haberler:

"İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar!"

Suriye’ye malzeme taşırken savcılar tarafından durdurulan MİT’e ait tırlarda yapılan aramaların kamera görüntüsü 29 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın imzasıyla yer almıştı. Savcılık MİT tırlarıyla ilgili görüntüleri yayınlayan Cumhuriyet gazetesi hakkında 'terör' suçlamasıyla, aynı gün içinde soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet, savcı ve asker tutuklatan MİT TIR'larındaki silahların fotoğraflarını yayımladı!

"Kirli operasyon"

Cumhuriyet, 11 Haziran'da da Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün imzasıyla, MİT’in IŞİD bayrağı dalgalanan Atme kampından yaptığı cihatçı ve silah transferini belgelelediği öne sürülen görüntüleri yayımladı.

Cumhuriyet, MİT’in 'silah yardımı ve IŞİD militanlarının geçişini' belgeleyen görüntüleri yayımladı

"Jandarma 'Var' dedi"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “var ya da yok” dediği Adana'daki MİT TIR'ları ile ilgili jandarma raporunun yer aldığı haber ise 12 Haziran'da, Ankara TEmsilcisi Erdem Gül imzasıyla yayınlandı. Gül'ün haberi, aynı gün içinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından sansürlenmişti.

Cumhuriyet'in 'Jandarma o TIR'larda silah var dedi' haberine erişim yasağı