Cumhuriyet'in 'Jandarma o TIR'larda silah var dedi' haberine erişim yasağı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “var ya da yok” dediği Adana'daki MİT TIR'ları ile ilgili jandarma raporunun yer aldığı Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından sansürlendi. Raporda silahlar için ''canlılar için öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar için yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici'' dendiği iddia ediliyordu.

Habere göre, Adana’daki MİT TIR’larında yakalanan silahlarla ilgili jandarma raporunda ürkütücü tespit ve bilgiler yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın, geçen yıl 19 Ocak’ta Adana'da MİT'e ait TIR’ların yakalanmasından tam 4 gün sonra 23 Ocak 2014 tarihinde hazırladığı uzmanlık raporunda silahlar için “gecikmeli veya anında infilak edebilen, mevcut halde çarpma halinde infilak edebilecek konumda, TCK’de patlayıcı madde kapsamında mütalaa edilebilecek nitelikte, canlılar için öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar için yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici” tespitleri yapıldığı iddia edildi.

Raporun “Adana’nın Ceyhan ilçesi Sirkeli gişelerinde durdurulan ve Ceyhan-Adana TEM otoban yolu kenarında park halinde bulunan araç üzerinde yapılan aramada ele geçirildiği belirtilen ve incelenmek üzere gönderilen, bir adet tapa, (Top mermisinin patlamasını sağlayan başlık), bir adet fişek” olmak üzere iki silaha ilişkin incelemeyi yansıttığı ileri sürüldü. TIR’larda bulunduğu belirtilen füzeler, roket başlıkları gibi ağır silahların Ankara’ya gönderilmediği için incelenmelerinin sağlanmadıkları öne sürüldü.

Jandarmanın uzmanlık raporunda “Uzmanlık Numarası” başlığının karşısında “Yanıcı ve Patlayıcı Madde İnceleme” ifadesi yer aldı.

Tutuklandılar

İki silahın fotoğraflarına da raporun altında imzası bulunan balistik ve patlayıcı uzmanı 5 kişi, TIR’larını durduran ve silahları incelemek için laboratuvara gönderen savcı Aziz Takçı ile birlikte geçen mayıs ayında tutuklandı ve halen cezaevinde bulunuyor.

Erişim yasağı

Silahların fotoğraflarının da yer aldığı raporu yayınlayan Cumhuriyet'in haberine erişim yasağı geldi. Söz konusu haberle ilgili içerik, görüntü ve fotoğrafların yer aldığı linklere mahkeme kararıyla ulaşmak artık mümkün değil.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın Cumhuriyet’e yaptığı ikaz şöyle:

Sayın Yetkili,

Bilindiği üzere, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23/05/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Türkiye’de İnternet içerik düzenlemeleri konusunda yetkili kamu kurumudur.

6639 sayılı Kanunun 29.maddesi ile 5651 sayılı Kanuna eklenen, 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 8/A maddesi uyarınca; Başkanlığımıza, aşağıda yer verilen internet adresindeki içeriğin çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine yönelik Hâkimlik kararı gönderilmiştir.

5651 sayılı Kanunun 8/A. maddesinin 1.fıkrasını son cümlesi gereğince kararın gereği, tarafınızca derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenlerle; aşağıda belirtilen internet adresindeki içeriğin derhal ve en geç dört saat içinde çıkarılması, aksi takdirde erişimi engelleme işlemi tesis edilerek 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesindeki hükümler gereğince hakkınızda adli ve idari işlem başlatılacağı hususları ihtar olunur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı