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MİT TIR'ları haberi nedeniyle Cumhuriyet'e 'terör' soruşturması!

TIR'lara ait görüntüler Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde yayımlanmıştı

29 Mayıs 2015 14:03

Savcılık MİT tırlarıyla ilgili görüntüleri yayınlayan Cumhuriyet gazetesi hakkında 'terör' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Suriye’ye malzeme taşırken savcılar tarafından durdurulan MİT’e ait tırlarda yapılan aramaların kamera görüntüsü bugünkü Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın imzasıyla yer almıştı.

2014 yılının ocak ayında, Türkiye’den Suriye’ye malzeme götürürken Adana ve Hatay’da durdurulan tırlarda silah ve mühimmat bulunduğu belirtilmiş, ancak hükümet ve güvenlik kaynakları “Türkmenlere insani yardım malzemesi taşındığını” öne sürmüştü.

TIR’larla silah taşınmasına ilişkin dosya hakkında takipsizlik kararı verilirken, bu TIR’lara yönelik ihbarlar üzerine operasyonları yapan savcılar ve jandarma yetkilileri daha sonra tutuklanmıştı. İşte o operasyonların savcılık ya da jandarma tarafından yapıldığı sanılan kamera kayıtları ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinde fotoğrafları, internet sitesinde ise görüntüleri yer alan yer alan kayıtlarda, Jandarmaların savcı nezaretinde tırlardaki konteynerlerin kapaklarını açtıkları görülüyor. Açılan konteyner ve çelik kasalarda, önce bir miktar ilaç bulunuyor. Ancak ilaç kutularının altında havan ve top mermisi ile ağır makineli tüfek mermileri olduğu görülüyor.

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