Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasını dünya medyası nasıl duyurdu?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddialarıyla tutuklanmaları dış basında geniş yankı buldu. İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından haklarında tutuklama kararı verilen Dündar ve Gül, dün akşam Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararını uluslararası ajanslar dünyaya böyle duyurdu:

AFP:

İstanbul'da bir mahkeme, muhalif Cumhuriyet gazetesinden iki gazeteciyi, Türk gizli servisinin Suriye'deki İslamcı muhaliflere silah gönderdiğini öne süren bir haber nedeniyle casuslukla suçluyor. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Büro Şefi Erdem Gül, 'casusluk' ve 'devletin sırlarını ifşa etmek'le suçlanıyor. İki gazeteci, tutuklandı.

Associated Press:

Türk mahkemesi, terör suçlamaları ve devlet sırlarını açıklamak iddiasıyla görülen davada, iki saygın gazetecinin tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.

Reuters:

İki saygın Türk gazeteci, istihbarat teşkilatının Suriye'ye silah gönderilmesine yardımcı olduğunu ortaya koyduğu öne sürülen görüntüleri yayınladığı için teröre destek vermek suçlamasıyla tutuklandı.

Avrupa’dan sert tepki

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri de, Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Twitter hesabından "Saygın gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül bugün Türkiye'de 'teröre destek ve casusluk' gerekçesiyle tutuklandı. Gazetecilik suç değil" yazan Piri, "Türkiye'deki basın özgürlüğü Avrupa Parlamentosu'nun en yüksek önceliğidir" ifadelerini kullandı.