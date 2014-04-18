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Şike dosyası mahkemeye ulaştı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapılan itirazı reddetmesinin ardından şike dosyası İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

18 Nisan 2014 23:12

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Aziz Yıldırım'ın Şike Davası kapsamında aldığı ve Yargıtay tarafından onanan cezasına yaptığı itirazı reddetmesinin ardından, Yargıtay'ın gönderdiği Şike Davası dosyası İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bugün akşam saatlerinde ulaştı.

Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu cezası onanan sanıkların dosyasının 21 Nisan Pazartesi günü İnfaz Savcılığı'na gönderilmesi bekleniyor. Öte yandan Yargıtay tarafından cezası bozulan sanıkların dosyasının da yine 21 Nisan Pazartesi günü, mahkemesinin belirlenebilmesi için Tevzi Bürosu'na gönderilmesi bekleniyor. Yargıtay 5. Dairesi 17 Ocak da, Aziz Yıldırım'ın Şike Davası'ndan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasını onamıştı.

 

Bundan sonra ne olacak?

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar hakkındaki dosyayı bugün İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştırması sonucu infaz süreci başlamış oldu.

Hurriyet.com.tr’de yer alan habere göre bundan sonraki süreç, kanun ve teamüllere göre şöyle işleyecek:

Mahkeme, 1-2 gün içinde dosyayı hızlı bir incelemeye tabi tutacak. Yarın hafta sonu olduğu için, bu incelemenin pazartesi veya salı günü bitmesi bekleniyor. Ardından dosya infaz savcısına gönderilecek ve salı ya da çarşamba günü tebligat aşamasına geçilecek.

 

Ya tutuklama ya davet

 

Hukukçulara göre infaz savcısının izleyeceği iki yol var...

1- Ceza usul kanunu, 3 yılı aşkın cezalarda doğrudan yakalama kararı çıkarılmasını öngörüyor. Bu durumda normal şartlarda savcı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar için hemen yakalama kararı verebilir.

2- Savcı, konumu ve şu ana kadar sergilediği tutum ve davranışları nedeniyle Yıldırım için tutuklama kararına gerek görmeyebilir.

Bu durumda da, Yıldırım’a tebligat yapılır ve davette bulunulur. Savcı bu daveti yaparken, Fenerbahçe Başkanı’na bir süre tanıyabilir. Bu süre bir kaç gün de olabilir, 10 gün de... Bu sürenin bitiminde Yıldırım, teslim olur ve cezaevine girer.

 

Başkanlığı düşecek

 

Savcı, cezaevine giriş ile ilgili bir süre tanısa bile bunu tebligat yaparak gerçekleştireceği için, Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Başkanlığı yazıyı aldığı gün resmen sona erecek.

Yani, her durumda, Yıldırım, önümüzdeki hafta Fenerbahçe Başkanlığı’na veda edecek.

 

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