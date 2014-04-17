T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay Başsavcılığı itirazı reddetti, Aziz Yıldırım cezaevine girecek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'futbolda şike' davası kapsamında yaptığı itiraz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi

17 Nisan 2014 14:01

Futbolda şike davasında cezası Yargıtay tarafından kesinleşen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dosyasındaki itirazları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi. Aziz Yıldırım cezaevine girecek.

Şike davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptılırılan Aziz Yıldırım'ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kararın ardından kalan, 2 yıl 2 aylık cezasını çekmek üzere cezaevine girmesi bekleniyor.  Dosya İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

Aziz Yıldırım Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. 

 

ETİKETLER

aziz yıldırımyargıtayitirazret

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım'a 22 bin lira ceza

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, 'hakaret suçu'nda bulunduğu iddiasıyla açılan davada 22 bin lira para cezası verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24