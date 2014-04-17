Yargıtay Başsavcılığı itirazı reddetti, Aziz Yıldırım cezaevine girecek

Futbolda şike davasında cezası Yargıtay tarafından kesinleşen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dosyasındaki itirazları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi. Aziz Yıldırım cezaevine girecek.
Şike davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptılırılan Aziz Yıldırım'ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kararın ardından kalan, 2 yıl 2 aylık cezasını çekmek üzere cezaevine girmesi bekleniyor. Dosya İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.
Aziz Yıldırım Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.