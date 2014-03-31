Aziz Yıldırım'a 22 bin lira ceza

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, görevli hakim Dilek Gökkoyun ile Fenerbahçe Kulübü eski yönetici Recep Özcan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Arzu Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Aziz Yıldırım “Kamu görevlisine karşı hakaret" ve "hakaret suçu" gerekçesiyle toplam 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşmasında 22 bin 100 lira para cezasına çarptırıldı.

'Suç işlemeyi meslek haline getirdi'



Anadolu Adalet Sarayı 22. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki görülen ilk duruşmaya Recep Özcan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Özcan, Yıldırım ile uzlaşma talebinin olmadığını ve şikayetinin devam ettiğini belirtti. Özcan'ın avukatı Ertuğrul Yönet da, Aziz Yıldırım'ın hakaret suçunu işlemeyi meslek haline getirdiğini söyledi.

Avukat Abdurrahim Erol ise, suçlamaya konu olayda müvekkili Aziz Yıldırım'ın basın açıklaması sırasında Recep Özcan'ın yargılandığını iddia ettiği dava hakkında bilgi verdiğini ve basın açıklamasının devamında bahsettiği hakimin davacı Dilek Gökkoyun olmadığını kaydetti.



22 bin 100 lira adli para cezası



Mahkeme, Aziz Yıldırım'ı hakim Dilek Gökkoyun'a “Kamu görevlisine karşı hakaret" ve Recep Özcan'a karşı “Hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 442 gün adli para cezasına çarptırdı. 442 gün adli para cezasını da günlüğü 50 liradan 22 bin 100 liraya çeviren mahkeme hakimi paranın 10 eşit taksitte ödenmesine hükmetti. Mahkeme hakimi, Yıldırım'ın pişmanlık göstermediği ve bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkemede olumlu kanaat oluşmadığını belirterek verilen cezayı da ertelemedi.



5 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyordu



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın, 27 Haziran tarihinde Kadıköy'de düzenlediği basın toplantısında bazı sözlerin Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Dilek Gökkoyun ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi Recep Özcan'a hakaret içerdiği öne sürülüyordu. Savcılık, bu nedenle Aziz Yıldırım'ın hakim Dilek Gökkoyun'a basın yoluyla hakaretten 1 yıl 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar, Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Recep Özcan'a basın yoluyla hakaret etmekten de, 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istiyordu.