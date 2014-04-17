Aziz Yıldırım için son şans Anayasa Mahkemesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Aziz Yıldırım'ın Şike davasında aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetmesinin ardından gözler Yıldırım’ın bireysel başvuruda bulunduğu Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vermesi kaldı.

Şike Dosyası kapsamında cezası Yargıtay tarafından kesinleşen Aziz Yıldırım'ın dosyasındaki itirazları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları 14 Şubat 2014’te, Şike davasında "adil yargılanma hakkının ve doğal hâkim ilkesinin ihlal edildiği" gerekçesiyle infazın ertelenmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Gaziantepspor Kulübü Onursal Başkanı Celal Doğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın reddedilen itirazıyla ilgili olarak Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’ya bir açıklama yaptı. Aynı zamanda avukat Celal Doğan, şunları söyledi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği bu karardan sonra yapılacak iş Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanmaktır. Sadece Aziz Yıldırım’ın değil herkesin bu konudaki gerekçesi çok sağlamdır. Şike yasası anayasaya aykırı bir yasadır. Evrensel hukukta, teşebbüs, tam teşebbüs ve gerçekleşmemiş suça aynı ceza verilemez. FIFA disiplin suçunda sıfır toleransı kabul edebilir. Yani, FIFA düşünceye ceza verebilir. Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezalarda düşünceye ceza verilemez. Baştan beri Aziz Yıldırım şike yapmadıklarını açık açık söylemektedir. Sayın Başbakan dün, çeteleri adliye koridorlarından temizleyeceklerini söyledi. Bugün ise kendisinin Başbakan olduğu bu ülkede verilen bu karar infaz ettirilecekse Türkiye ’de adalet bitmiş demektir."

Avukat Köksal Bayraktar: İnfaz erteleme talep edeceğiz

Doğan Haber Ajansı’na konuşan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararından haberi ve bilgisi olmadığını söyleyen Aziz Yıldırım'ın avukatlarından Köksal Bayraktar ise “Eğer karar öyleyse Aziz Yıldırım'ın sağlık sorunları nedeniyle infazının ertelenmesini talep edeceğiz" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Serpil Kırkeser’e açıklamalarda bulunan Köksal Bayraktar, ‘Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği’ ve 'infazın durdurulması' talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduklarını ve bu başvurunun henüz karara bağlanmadığını söyledi.

'Cezanın infazının ertelenmesi hukuken mümkün değil'

Aziz Yıldırım'ın itirazının reddedilmesi sonrasında başlayan bir tartışma da cezanın infazının ertelenip ertelenemeyeceği. Aziz Yıldırım'ın cezanın ertelenmesi için başvuru yapacağı konuşulsa da ceza hukukçusu avukat Rezan Epözdemir'e göre bu mümkün değil. Epözdemir, 5275 sayılı kanuna göre ceza infazının ertelenebilmesi için kasıtlı suçtan alınan cezanın 3 yılın altında olması gerektiğini belirtiyor. Yıldırım'ın aldığı ceza ise 6 yıl 3 ay. Avukat Epözdemir ayrıca örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarda cezanın infazının ertelenemeyeceğini söylüyor.

Avukat Rezan Epözdemir'in konu hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

Aziz Yıldırım tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan itiraz reddedildi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Aziz Yıldırım cezaevine girecek mi?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ilgililerin talebi üzerine veya re’sen olağanüstü kanun yolu olarak Yargıtay Ceza Dairesi'nin kararına karşı itiraz hakkını kullanıp, iş bu kararın kaldırılmasını talep edebilirdi. Aleyhte itirazlarda 30 gün, lehte itirazlarda ise süre olmaksızın bu karara itiraz edilebilirdi.

Burada Başsavcılık bütün sanıkların itirazlarını aldıktan sonra hepsi yönünden karar vermiş ve itiraz taleplerini reddederek, itiraz hakkını kullanmamıştır. Bu aşamadan sonra dosya önce Özel Yetkili Mahkemelerin kapatılması nedeniyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitmeyecek ve İstanbul Adliyesi'nde tevzi yapılarak normal Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek, sonra Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Savcılığı'na gönderilecek. Cezanın miktarı da 3 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 19. maddesi uyarınca, tebligat işlemleri uygulanmayacak olup, derhal yakalama kararı çıkarılacak ve cezanın infaz süreci başlayacak. Tabii Anayasa Mahkemesi'ne başvuru ve yeniden yargılama talebine ilişkin olağanüstü kanun yolları her zaman mevcut, bunlarda sonuç alınması durumunda infaz süreci durabilir.

Bu cezanın infazının 6 ay veya 1 yıl erteleneceği ifade ediliyor. Böyle bir olasılık var mı?

Sayın Başkan ile ilgili netice ceza 6 yıl 3 ay. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 17. maddesine göre hükümlünün cezasının infazının ertelenebilmesi için kasıtlı bir suçtan dolayı aldığı cezanın 3 yılın altında olması gerekir. Yine örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarda cezanın infazı ertelenemez. Dolayısıyla, bu cezanın infazının ertelenmesi hukuken mümkün değil.

Aziz Yıldırım ne kadar cezaevinde kalacak?

Öncelikle Sayın Aziz Yıldırım’a verilen ceza 6 yıl 3 ay olup, burada "Örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suç" iddiasıyla mahkumiyet kararı verildiğinden, şartla salıverilme süresi ¾ olarak uygulanacaktır. Buna göre 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 107. maddesine göre şartla salıverilmes süresi 4 yıl 8 ay 7 gün olacaktır. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki kanunun 105/a maddesinde yapılan değişiklikle koşullu salıverilmesine 1 yıl kalanlar denetimli serbestlikle salıverildiğinden, bu 3 yıl 8 ay 7 güne düşecek olup Sayın Aziz Yıldırım daha önce de bu dosya nedeniyle 1 yıl cezaevinde tutuklu kaldığından, tutukluluk süresi de cezasından tenkis edilmek suretiyle neticeden 2 yıl 8 ay 7 gün cezaevinde kalması söz konusu olacaktır.

Aziz Yıldırım’ın cezaevinden kurtulması söz konusu olabilir mi?

Tabii ki. Olağanüstü kanun yolları olan Anaya Mahkemesi'ne bireysel başvuru ve yargılamanın yenilenmesi seçenekleri hala masada durmaktadır. Sayın Aziz Yıldırım, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen Adil Yargılanma Hakkının ihlal edildiğinden bahisle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmış durumdadır. Anayasa Mahkemesi'nin esasa ilişkin olarak vereceği bir hak ihlali kararı veya tedbir mahiyetinde bir karar, Sayın Aziz Yıldırım için bir yeniden yargılanma sebebi olacaktır.

Artık İlk Derece Mahkemesi bu kapsamda yeniden yargılama yapmak zorundadır. Buna göre de Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 312. maddesine göre yeniden yargılama süresinde tedbiren infazı geri bırakabilecek veya durdurabilecektir. Yine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru dışında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311. maddesine göre, yeni bir delil, yeni bir belge ortaya çıkar veya dayanılan delillerin veya tanıkların sahteliği ortaya çıkarsa veya İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bu konuda bir ihlal kararı verirse bu da bir yeniden yargılama sebebi olup, sayın Aziz Yıldırım’ın yeniden yargılanmasının önü açılmış olacaktır.

Süreç nasıl işledi

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere, Olgun Peker, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 85 sanık hakkındaki kararının temyiz incelemesini 17 Ocak'ta tamamlamıştı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında örgüt suçundan verilen hapis cezaları ile Aziz Yıldırım'a birden fazla maçta şike yapma, teşvik primi ve rüşvet verme suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı. Karara Yıldırım'ın avukatları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda itiraz etmişti. Yıldırım için onama isteyen Başsavcılıkta Yıldırım'ın avukatlarının itirazlarını önceki gün reddetti. Başsavcılık itirazı kabul etseydi, Şike Dosyası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na ya da yeniden temyiz incelemesi yapılmak üzere ikinci kez Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilebilecekti. İtirazın reddiyle cezaları kesinleşen diğer Şike sanıkları da cezaevine girecekler.