Yargıtay'ın Aziz Yıldırım kararı sonrası Fenerbahçe hisseleri düşüşte

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, şike davasında itirazları reddetti. Fenerbahçe hisseleri düşüşte.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, şike davasında itirazları reddetti. Başsavcılığın dosyayı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesinin ardından Aziz Yıldırım'ın infaz süreci başlayacak.
Hisseler düşüşe geçti
Karar öncesinde hafif yükselişte olan hisseler kararla birlikte düşüşe geçti. Fenerbahçe FENER hisseleri ilk seansı yüzde 3,58 düşüşle 36,35 liradan tamamladı. Hisse fiyatı 35,85 liraya kadar geriledi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırmıştı.