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Ekonomi

Yargıtay'ın Aziz Yıldırım kararı sonrası Fenerbahçe hisseleri düşüşte

Yargıtay'ın Fenerbahçe kararı sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü hisseleri sert etkilendi

17 Nisan 2014 16:12

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, şike davasında itirazları reddetti. Fenerbahçe hisseleri düşüşte.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, şike davasında itirazları reddetti. Başsavcılığın dosyayı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesinin ardından Aziz Yıldırım'ın infaz süreci başlayacak.

 

Hisseler düşüşe geçti

 

Karar öncesinde hafif yükselişte olan hisseler kararla birlikte düşüşe geçti. Fenerbahçe FENER hisseleri ilk seansı yüzde 3,58 düşüşle 36,35 liradan tamamladı. Hisse fiyatı 35,85 liraya kadar geriledi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırmıştı.

 

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