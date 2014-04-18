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Spor

Aziz Yıldırım: Suç mu işledim ki af isteyeyim, gider yatarım

Aziz Yıldırım'ın karar sonrasında yönetici arkadaşlarına 'Ben cezaevinde de konuşmaya, bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. Siz de kulübü teslim etmeyin' dediği öğrenildi

18 Nisan 2014 13:50

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda şike iddialarına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın Yargıtay 5. Ceza Dairesi kararına karşı yaptığı itirazları reddetti. Aziz Yıldırım karar sonrasında "“Suç mu işledim ki af veya erteleme bekleyeyim. Gider yatarım, cezamı çekerim" dediği öğrenildi.

Milliyet gazetesinden Senad Ok’un haberine göre, Yıldırım’ın, sağlık koşullarını gerekçe göstererek infazın ertelenmesi için başvuruda bulunma hakkı da bulunuyor. Ancak Aziz Yıldırım, avukatlarının ısrarlarına rağmen ertelemeye sıcak bakmıyor. Karar sonrası kulüp binasında yönetici arkadaşları ile bir durum değerlendirmesi yapan Fenerbahçe Başkanı'nın “Suç mu işledim ki af veya erteleme bekleyeyim. Gider yatarım, cezamı çekerim. Ama ben cezaevinde de konuşmaya, bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. Siz de kulübü teslim etmeyin. Benden sonra genel kurul zaten doğru kararı verecektir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

 

Anayasa Mahkemesi süreci

 

Yıldırım’ın avukatları bir süre önce Anayasa Mahkemesi’ne de başvurmuştu. Dilekçede 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un anayasaya aykırılığının tespit edilmesi istenirken, Yıldırım’ın dava kapsamında adil yargılanmadığı ve doğal hâkim ilkesinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi de talep edilmişti. Dilekçede, Anayasa Mahkemesi’nin talep edilen bu hususlarda değerlendirme yapıp karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması ve Yıldırım’ın infazının ertelenmesi istenilmişti. Bu başvuru, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın infaz sürecini başlatan kararını etkilemeyecek. Ancak AYM, infaz süreci devam ederken Yıldırım’ın başvurusunu karara bağlayabilecek.

 

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