Aziz Yıldırım gözyaşlarıyla futbolculara veda etti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bu sabah saatlerinde Samandıra Tesislerine giderek futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Yıldırım gözyaşları içinde futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptı ve bir hatıra fotoğrafı çektirildi.

Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Fermanı verdiler kalemi kırmışlar zaten. Önemli değil. AYM'ye müracatımız var. Biz bugüne kadar sizin alın terlerinize ihanet olmasın diye hiçbir pazarlığa girmedik. Biz yatarız hiç önemli değil.Sizin maç başı paralarınızı yatırdım. Bu operasyon bitmeden sizin alacaklarınız bitmiş olacak. Siz rahat olun, Fenerbahçe'de boşluk olmaz. Fenerbahçe şike yapmaz. Siz Beşiktaş maçında sahaya yenmek için çıkın.

Kazanırsanız orta sahada taraftara jestinizi yapın. Beşiktaş taraftarını alkışlayın ancak daha sonra soyunma odasına gidin.

Sizden bir Avrupa kupası almanızı istiyorum. Bundan sonra yönetime kim gelirse gelsin aynı mücadeleyi gösterin. Fenerbahçe'de boşluk olmaz."

Kulüpte yas ilan edildi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra’da futbolcularına veda ederken görüntüler sarı lacivertlilerin 13 haber bülteninde tam 3 kez üst üste yayınlandı.

Yıldırım, bu buluşmada duygusal anlar yaşarken ilginç bir detay dikkatlerden kaçmadı. FB TV spikeri Hande Karakadıoğlu yayına simsiyah bir kıyafet, makyajsız bir yüz ve göz altlarına geniş bir şekilde sürdüğü siyah farlar ile çıkmıştı. Bu detay Fenerbahçe Kulübü’nde adeta bir yas ilan edildiğini gözler önüne seriyordu. Spiker Hande Karakadıoğlu videoyu bir kez daha anons ederken göz yaşlarını da tutamadı. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Hande Karakadıoğlu’nun bu görüntüsü Yıldırım’ın vedasından unutulmayacak bir kare olarak hafızalara kazınacak.

Aziz Yıldırım'ın futbolculara yaptığı bu konuşmadan sonra kaptan Emre Belözoğlu söz aldı ve "Hepimizin yaşadıkları ortada, çektiğimiz acılar, sıkıntılar. Siz bu ailenin babasınız. Bizler de size çok inandık. Bu camiaya hiçbir zaman leke sürdürmedik. Sizler dışarıda bizler de sahada bu camiaya destek verdik. Fenerbahçe camiasına şanlı bir şampiyonluk yaşattık ve bu sezon da yaşatacağız. Sözlerinizden sanki bir veda konuşması anlamı çıkıyor. Biz bunu bir veda olarak görmüyoruz. Biz değil 3 Temmuz'dan beri bize bu süreci yaşatanlar utansın. Şimdi şampiyon olurken hala da yaşatmaya devam ediyorlar" dedi.

Bu konuşma esnasında Başkan Aziz Yıldırım'ın duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

