Şike davasının ikinci duruşması başladı

T24 - ''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı. Davanın ikinci günü Olgun Peker hakkındaki iddiaların okunması ile başladı. Bunun sonrasında da Aziz Yıldırım hakkındaki iddialar okunacak.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin küçük salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Olgun Peker, Aziz Yıldırım, Mecnun Odyakmaz, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve Tamer Yelkovan'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık katıldı.

Tutuklu sanıklardan Bülent İşçen'in raporlu olması nedeniyle katılmadığı duruşmada, 5 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Saat 09.50'de başlayan duruşmada TRT spikerleri Hakan Kıra, Muammer Demiröz ve Ömer Faruk Zora tarafından iddianamenin 113'üncü sayfasından itibaren okunmasına devam ediliyor.

Duruşma salonuna 09.30'da alınan sanıklardan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, duruşmaya girerken izleyicilere el salladığı görüldü.

Bu arada, duruşmaya izleyici katılımının düne göre az olduğu gözlendi.

İddianame bu hafta sonuna kadar okunmaya devam edecek. Dava, 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren Çağlayan Adliyesi'nde görülecek.

Aziz Yıldırım taraftara teşekkür etti

''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Aziz Yıldırım, kulüp internet sitesinde yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Dün Silivri'de, o soğuk havada, o uzun saatlerde, orada olarak bizlere destek veren, gücümüz olan, taraftarlarımıza teşekkür ederim.

Varlığınızı, desteğinizi, yanımızda olduğunuzu bir kez daha hissettirdiniz, oradaki varlığınızla anlatılmaz bir mutluluk yaşattınız...

Sesinizin ve varlığınızın bize güç verdiğini bile bile 'Üşümesin, evlerine gitsinler, duruşmalar devam ediyor, Çağlayan'a gelirler' dedim.

Evet, şimdi bir de buradan duyurayım sesimi sizlere; Aziz Başkan tezahüratlarınızı, sesinizi, bana verdiğiniz gücü özlediğimi, Çağlayan'da yapılacak duruşmada, benimle, bizimle olmanızı beklediğimi...

3 Temmuz'dan itibaren bizlere bir kez olsun yalnızlık hissettirmeyen, sesimiz, gücümüz, kılavuzumuz olan hepinize bir kez daha teşekkür ederim.

Varlığınız, yine gücümüz oldu.''

Mahkemeden notlar...

- İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki küçük salonda görülen duruşmaya aralarında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Bülent Uygun ve Olgun Peker'in bulunduğu 22 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanık menajer Bülent İbrahim İşcen'in ise hastanede tedavi gördüğü için duruşmaya katılamadığı belirtildi. Duruşmada 5 tutuksuz sanık da hazır bulundu.

- Şike Davası'nda tutuklu olarak yargılanan Giresunsporlu yönetici Coşkun Çalık'ın midesinden rahatsızlanması üzerine sağlık görevlileri tarafından ilk müdahele yapıldı. Daha önce de midesinden rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen sanık Çalık, duruşmadan ayrıldı.

- Silivri'deki büyük salonda Balyoz Davası görüldüğünden şike davasının ikinci duruşması küçük salonda görülüyor.

- Futbolda Şike Davası'nı soğuk hava ve kar yağışının yanısıra dün Aziz Yıldırım'ın taraftarlara yönelik mesajı da etkili oldu.. Bugün yapılan ikinci duruşmaya, taraftarlar gelmedi. . Aziz Yıldırım, "Taraftarlara söyleyin gelmesinler, soğuk zaten. Duruşmalar devam edecek. Çağlayan'a gelsinler" demişti.

- Moralinin iyi olduğu görülen Aziz Yıldırım duruşma salonuna girdikten sonra izleyicilere el salladı. Aziz Yıldırım daha sonra bir süre avukatı Şeref Dede ile görüştü. Bu arada Fenerbahçe yöneticilerinden duruşmaya katılan olmadı. Yöneticilerin duruşmanın öğleden sonraki bölümene katılabilecekleri belirtildi.

- Koyu füme takım giydiği görülen Aziz Yıldırım'ın kardeşi Acar Yıldırım'da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Aziz Yıldırım'ın eşi Gonca ve çocukları Hande ile Gülşah'ın Silivri'de bir otelde kaldığı ve gelişmeleri burudan izledikleri öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın eşi ve çocuklarının duruşmaya gelmesini istedemediği için mahkemeye gelmedikleri belirtildi.

- Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu'nun eşi ve kardeşleri de izleyici bölümünde yerini aldı. Sanıklar duruşma salonuna alındığında sanık Ekşioğlu eşini ve kardeşlerini selamladı.

- Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, iddianamenin okunmasına devam edileceğini belirtti. Dün duruşmada 401 sayfalık iddianamenin 113 sayfasına kadar okunmuştu. Bugünde 3 TRT spikeri, 114 sayfadan itibaren dönüşümlü olarak iddianemeyi okuyor. Şike iddianamesini TRT spikerleri Hakan Kıra, Muammer Demiröz ve Ömer Faruk Zora dönüşümlü olarak okuyor.

- İddianamede müşteki sıfatıyla yer alan Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen ise iki avukat katıldı. Davaya müdahil olma talebinde bulunan Bucaspor'un avukatları da duruşmaya katıldı.