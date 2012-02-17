T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şike davası 20 Şubat Pazartesi gününe ertelendi

Mahkeme heyetinin, sanık avukatlarının yapacağı taleplerini almadığı, 20 Şubat Pazartesi günkü duruşmada görev ve yetkisizlik, 24 Şubat Cuma günü de tahliye taleplerini alacağı öğrenildi.

17 Şubat 2012 17:40

 

T24 - ''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanıklı dava, 20 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.
 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya verilen aranın ardından salona sadece sanıklar ve avukatlar alındı.
 
Önümüzdeki hafta duruşmaların Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günü yapılacağı da alınan bilgiler arasında yer alıyor. Söz konusu günlerde ilk önce tutuklu sanık Olgun Peker ile bağlantılı sanıkların savunma yapacağı, daha sonra tutuklu sanık Aziz Yıldırım ile bağlantılı sanıkların savunmalarının alınacağı ifade edildi.
 
Mahkeme heyetinin, 20 Şubat Pazartesi gününe ertelediği duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında görülecek.
 

ETİKETLER

şike davası

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım hâkim karşısında: Buraya gelene kadar sabıkam yoktu

'Futbolda şike' iddiaları üzerine aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanık açılan davanın ilk duruşması başladı.

Aziz Yıldırm: Şikeyi ispat etsinler köprüden aşağı atlarım

Ergenekon ve Balyoz davalarının görüldüğü Silivri Cezaevi'nde İstanbul Özel Yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen Şike davası duruşması 4 gün boyunca aralıksız sürecek.

Aziz Yıldırım istemedi, taraftar Silivri'ye gelmedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Fenerbahçe taraftarlarını Çağlayan Adliyesi'ne çağırdı.

Aziz Yıldırım'ın avukatı: Savcılığın elinde Galatasaray dosyası var

Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya: Savcılıkta Galatasaray ile ilgili çok önemli dosya var ve her an ortya çıkabilir.

Yıldırım'dan Olgun Peker'e: Mayısa kadar tutukluyuz

Futbolda şike iddialarına ilişkin 23'ü tutuklu 93 sanıklı davanın 4'üncü duruşmasında, 401 sayfalık iddianamenin okunması tamamlandı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24