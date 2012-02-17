Şike davası 20 Şubat Pazartesi gününe ertelendi

T24 - ''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanıklı dava, 20 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya verilen aranın ardından salona sadece sanıklar ve avukatlar alındı.

Önümüzdeki hafta duruşmaların Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günü yapılacağı da alınan bilgiler arasında yer alıyor. Söz konusu günlerde ilk önce tutuklu sanık Olgun Peker ile bağlantılı sanıkların savunma yapacağı, daha sonra tutuklu sanık Aziz Yıldırım ile bağlantılı sanıkların savunmalarının alınacağı ifade edildi.

Mahkeme heyetinin, 20 Şubat Pazartesi gününe ertelediği duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında görülecek.