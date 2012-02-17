Yıldırım'dan Olgun Peker'e: Mayısa kadar tutukluyuz

T24 - Şike Davası'nın 4. duruşmasında 401 sayfalık iddianamenin okunması tamamlandı. Duruşmaya verilen arada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olgun Peker'e "Mayısa kadar tutukluyuz" diye seslendi.

Futbolda şike iddialarına ilişkin 23'ü tutuklu 93 sanıklı davanın 4'üncü duruşmasında, 401 sayfalık iddianamenin okunması tamamlandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski futbolcular Rıdvan Dilmen, Saffet Sancaklı, Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu, Ogün Altıparmak, Selçuk Yula, Erdi Demir, Semih Yuvakuran ve Fenerbahçe Ülker Basketbol Şubesi Genel Koordinatörü Aydın Örs de duruşmayı izledi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya verilen arada basın mensuplarının bulunduğu bölüme yaklaşan Aziz Yıldırım, gazetecilere hitaben ''Söylemediğim şeyleri yazıyorsunuz. Nereden uyduruyorsunuz bunları?'' dedi.

Yıldırım, elleri önde bağlı olarak duruşmayı izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a esprili şekilde ''Elini kaldır, saklama'' dedi. Bunun üzerine Kocaman, elini kaldırarak selam verdi.



'Sen çık, ben yatmaya razıyım'



Duruşmayı izlemeye gelen eski futbolcu Mehmet Bastoncu da Yıldırım'a hitaben ''Sen çık, ben yatmaya razıyım'' dedi. Bu sözler üzerine Aziz Yıldırım'ın güldü.

Duruşmayı izlemeye gelenler arasında yer alan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, basın mensuplarının soruları üzerine, eski futbolcular olarak ilk kez duruşmaya geldiklerini belirterek, ''Ekmeğini yediğimiz bir kulüp. Yaşantımızı bu kazançlarımızla sürdürüyoruz. Fenerbahçe, etiketi olan bir takım. Buna sahip çıkmamız gerekir. Diğer sanıklar da tanıdığımız insanlar. Dualarımız hepsinin aklanmaları yönünde'' dedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci'ye gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Dilmen, hukuk ve yargının önüne geçilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'de milli futbolcuların yüzde 40'ını Fenerbahçe'nin yetiştirdiğini savunan Dilmen, ''Bunda Aziz Başkan'ın ciddi emeği vardır'' dedi.



'Kalbimiz onlarla'



Eski futbolcu Oğuz Çetin de ilk kez mahkeme salonuna geldiğini belirterek, ''Sevdiğimiz insanları burada görmek hiç hoş değil. Üzücü. Umarım en kısa sürede aklanır ve evlerine dönerler. Kalbimiz onlarla'' diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise gazetecilerin ısrarlı sorularına cevap vermedi.

Bu arada, davanın dün görülen celsesinde gazetecilere sağlığının genel olarak iyi olduğunu, ancak sağ kolunda biraz sıkıntı yaşadığını belirten Aziz Yıldırım'ın, duruşma sırasında sık sık sağ kolunu sıvazladığı dikkati çekti.

Öte yandan, 93 sanıklı davanın 4'üncü duruşmasında, 401 sayfalık iddianamenin 3 TRT spikeri tarafından okunması tamamlandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatları talepte bulunmak isteyince duruşmaya ara verdi.



'Mayıs'a kadar tutukluyuz'



Davanın tutuklu sanıklarından eski Giresunspor Kulübü Başkanı Olgun Peker, yemeğe gittiği sırada basın mensuplarının olduğu bölüme gelerek, 20 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda devam edecek duruşmada yapacağı savunmaya ilişkin bilgi vermek istedi.

Arkasından gelen Aziz Yıldırım'ın ise Peker'e hitaben ''Sen ne anlatıyorsun? Mayıs ayına kadar tutukluyuz'' demesi dikkati çekti.