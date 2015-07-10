'Sigara içmek şizofreni riskini artırıyor olabilir'

King's College London okulundan araştırmacılar sigara içenlerin şizofreniye daha erken bir yaşta yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Lancet Psychiatry isimli dergide yayınlanan araştırma geçmişte yapılan 61 farklı araştırmanın hep birlikte analize tabi tutulmasıyla ortaya çıktı. Buna göre nikotinin beyni değiştiriyor olabileceği öne sürülüyor. Hergün sigara içenler içmeyenlere göre şizofreni gelişmesi konusunda iki kat daha fazla risk altında.

BBC Türkçe'nin haberine göre, uzmanlar araştırma bulgularının oldukça güçlü olduğnu söyleseler de, daha ileri araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. Sigara içmek uzun bir süredir psikozla ilişkilendiriliyordu ancak yaygın inanışa göre şizofreni hastaları sigara içmeye daha yatkındı çünkü sigarayı sesler duymanın ve halüsinasyonlar görmenin yarattığı stresle başetmenin bir yolu olarak kullanıyorlardı.

King's College'daki ekip 14.555 sigara kullanıcısı ile 273.162 sigara içmeyen insana ait verileri incelemiş.

Buna göre psikoz geçiren kişilerin yüzde 57'si, ilk psikozlarını geçirdiklerinde hali hazırda sigara tiryakisi imiş. Hergün sigara içenler içmeyenlere göre şizofreni gelişmesi konusunda iki kat daha fazla risk altında. Sigara içenlerde şizofreni ortalamaya göre bir yıl daha erken görülmeye başlıyor.

Sigara içen herkes elbette şizofreni geliştirmiyor ancak araştırmacılar sigara içmenin riski artırdığını düşünüyor. Şizofreni normal koşullarda her 100 kişiden birinde görülebilirken, sigara ile bu oran yüzde 2'ye çıkıyor.

Araştırmacılar sigaranın içindeki nikotinin beynin kimyasallarından olan dopamin seviyesini değiştirdiğini ve dopaminin psikozda önemli rol oynadığını söylüyor.