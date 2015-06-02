T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ebeveynleri sigara tiryakisi olan çocuk aileden alındı

İngiltere'de bir evi ziyaret eden sağlık görevlisi, sigara dumanlarının 2 yaşındaki çocuğun sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu

02 Haziran 2015 11:08

İngiltere'de ailesiyle yaşayan 2 yaşındaki bir çocuk, evi ziyaret eden sağlık görevlisinin kendisini bir sigara dumanı bulutu içinde solunum problemleri yaşarken bulmasından sonra, mahkeme kararıyla ailesinden alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, erkek çocuğuna bir önceki ay solunum sorunları nedeniyle sprey verildiği, ancak ailenin davranışlarını çocuğun sağlık ihtiyaçlarına göre değiştirmediği belirlendi.

Babanın ruh sağlığında da sorunlar olduğu ve kan testlerinde kokain kullandığı tespit edildi.

Çocuk başka bir aileye evlatlık verilecek.

ETİKETLER

ingiltereebeveynlerisigara tiryakisi2 yaşındaçocukaileden alındısağlık görevlisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24