Ebeveynleri sigara tiryakisi olan çocuk aileden alındı

İngiltere'de ailesiyle yaşayan 2 yaşındaki bir çocuk, evi ziyaret eden sağlık görevlisinin kendisini bir sigara dumanı bulutu içinde solunum problemleri yaşarken bulmasından sonra, mahkeme kararıyla ailesinden alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, erkek çocuğuna bir önceki ay solunum sorunları nedeniyle sprey verildiği, ancak ailenin davranışlarını çocuğun sağlık ihtiyaçlarına göre değiştirmediği belirlendi.

Babanın ruh sağlığında da sorunlar olduğu ve kan testlerinde kokain kullandığı tespit edildi.

Çocuk başka bir aileye evlatlık verilecek.