T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Sigaradan ölen kadınların sayısı artıyor

Almanya'da sigara içen kadınlar arasında kansere yakalanarak ölenlerin sayısı giderek artıyor.

29 Mayıs 2015 17:07


Federal İstatistik Dairesi'nin 31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü vesilesiyle açıkladığı verilere göre sigaradan hayatını yitiren kadınların sayısı giderek artıyor. 2013 yılında 15 bin 370 kadın tütün tüketimine bağlı olarak kanser yüzünden hayatını kaybetti. Bu rakam 2005 yılında 11 bin 870'di. Federal İstatistik Dairesi 2013 yılında Almanya genelinde sigara tüketimine bağlı olarak kansere yakalanan toplam 46 bin 322 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin 30 bin 962'si erkek.

İstatistik Dairesi sigara içilmesine bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıkları akciğer, bronş, gırtlak ve solunum yolları kanseri olarak sıraladı. İstatistik Dairesi'ne göre kadınlarda bronş ve akciğer kanseri, ölüm nedenleri arasında 7. sırada geliyor. Uzmanlar bu gelişmenin sürmesi halinde gelecekte, bronş ve akciğer kanserine meme kanserinden daha sık rastlanacağına dikkat çekiyor.

Ancak diğer yandan İstatistik Dairesi'ne göre Almanya'da sigara içmeyenlerin oranı da artıyor. İstatistik Dairesi, geçen yıllarda özellikle gençler arasında sigaradan uzak duranların sayısınde yükseliş gözlendiğini belirtti. 2005-2013 yılları arasında 15-19 yaşları arasındaki erkeklerde sigara içmeyenlerin oranı yüzde 84 iken, aynı yaş grubundaki kadınların oranı ise yüzde 89 olarak açıklandı.

2013 yılında 15 yaş üstündeki Almanların yüzde 76'sı sigara içmiyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaDairesiMayıs Dünya SigaraGünüAlmanlarınDeutsche Welle TürkçeHT/AÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24