Sigaradan ölen kadınların sayısı artıyor



Federal İstatistik Dairesi'nin 31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü vesilesiyle açıkladığı verilere göre sigaradan hayatını yitiren kadınların sayısı giderek artıyor. 2013 yılında 15 bin 370 kadın tütün tüketimine bağlı olarak kanser yüzünden hayatını kaybetti. Bu rakam 2005 yılında 11 bin 870'di. Federal İstatistik Dairesi 2013 yılında Almanya genelinde sigara tüketimine bağlı olarak kansere yakalanan toplam 46 bin 322 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin 30 bin 962'si erkek.

İstatistik Dairesi sigara içilmesine bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıkları akciğer, bronş, gırtlak ve solunum yolları kanseri olarak sıraladı. İstatistik Dairesi'ne göre kadınlarda bronş ve akciğer kanseri, ölüm nedenleri arasında 7. sırada geliyor. Uzmanlar bu gelişmenin sürmesi halinde gelecekte, bronş ve akciğer kanserine meme kanserinden daha sık rastlanacağına dikkat çekiyor.

Ancak diğer yandan İstatistik Dairesi'ne göre Almanya'da sigara içmeyenlerin oranı da artıyor. İstatistik Dairesi, geçen yıllarda özellikle gençler arasında sigaradan uzak duranların sayısınde yükseliş gözlendiğini belirtti. 2005-2013 yılları arasında 15-19 yaşları arasındaki erkeklerde sigara içmeyenlerin oranı yüzde 84 iken, aynı yaş grubundaki kadınların oranı ise yüzde 89 olarak açıklandı.

2013 yılında 15 yaş üstündeki Almanların yüzde 76'sı sigara içmiyordu.