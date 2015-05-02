Sigara tüketimi 1 yılda 3 milyar adet arttı, harcanan para 624 milyon lirayı geçti

Kapalı alanlarda sigara yasağının başlamasının ardından sigara satışlarında yaşanan düşüşler son yıllarda etkisini kaybetti. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu verilerine göre, Türkiye’de tüketilen sigara miktarı son 1 yılda 3 milyar adet arttı. 2013 yılında 91 milyar 660 milyon adet yani 4,5 milyar paket sigara tüketilirken bu rakam 2014 yılında 150 milyon paket adet arttı. Ülkemizde geçen yıl tiryakiler 94 milyar 680 adet sigara tüketirken dumana bir yılda 34 milyar 624 milyon 817 bin 146 lira para harcadı.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tütün ve alkol satış verilerini açıkladı. TAPDK verilerine göre ülkemizde 2003 yılında 108 milyar adet sigara satışı yapılırken bu satıştan 10,5 milyar gelir elde edildi. Kapalı mekanlarda sigara yasağının uygulanmaya başlandığı 2009 yılına kadar yıllık 106 milyar adet sigara içilirken bu yıldan itibaren tüketimde ciddi oranda azalma görüldü. Ülkemizde sırasıyla 2009 yılında 107 milyar, 2010’da 93 milyar, 2011’de 91 milyar, 2012’de 99 milyar, 2013’de 91 milyar ve geçen yıl 94 milyar sigara içildi. Sigara tüketimi azalsa da dumandan elde edilen gelir her geçen gün katlanarak arttı. Dumandan 2009 yılında 20,4 milyar, 2010’da 24 milyar, 2011’de 24,5 milyar, 2012’de 30,5 milyar, 2013’de 32,6 milyar ve geçen yıl 34,6 milyar lira hasılat elde edildi.

2014 yılında 48 ülkeye 44 milyar 729 milyon adet sigara ihraç edilerek toplam 474 milyon 705 bin dolar gelir elde edildi. En fazla sigara ihracatı 8 milyar 181 milyon adetle Bahreyn’e yapılırken bu ülkeyi sırasıyla 6 milyar 53 milyonla İran, 6 milyar 233 milyonla Irak, 3 milyar 489 milyonla Lübnan ve 3 milyar 259 milyonla İsrail izledi. En az sigara ihraç ettiğimiz ülkeler ise 4 milyonla Mauritius, 7 milyonla Güney Afrika, 7 milyon 160 binle Mozambik, 9 milyonla Kosova oldu.

Rakı dışındaki alkol tüketimi arttı

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre 2014’te rakı dışında alkollü içki türlerinin tamamında tüketim artış gösterdi. Viski’de tüketimi 4 milyon 903 bin litreden 6 milyon 97 bin litreye yükseldi. Rom tüketimi de aynı dönemde 593 bin litreden 714 bin litreye Cin 1,7 milyon litreden 2 milyon litreye çıktı.

Likör tüketimi de 1 milyon 773 bin litreden 2 milyon 65 bin litreye yükseldi. Bira tüketimi 2013 yılında 878 milyon litre iken geçen yıl bu rakam 943 milyon litreye çıktı. En fazla artış bira 50 milyon litrelik artışla bira tüketiminde yaşandı. Rakı tüketimi ise geçen yıla oranda 2 milyon litre düştü. 2013 yılında 42 milyon litre rakı tüketilirken bu oran geçen yıl 40 milyon litreye geriledi. Votka tüketimi 2013’de 14 milyonken geçen yıl 16 milyon litreye yükseldi.