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Sağlık

Sigarada mentol yasaklandı

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, sigara üretiminde mentol kullanımını yasakladı

01 Nisan 2015 14:54

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin üretiminde ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesi sürecinde mentol veya türevlerinin kullanılmasına yasak getirdi.

TAPDK'nın "Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara, "Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanımına İzin Verilmeyen Girdilere İlişkin Liste"ye mentol kullanımına ilişkin bir madde eklendi.

Eklenen maddeye göre, Türkiye'de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin üretiminde ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan tütün bitkisinin herhangi bir unsurunun işlemden geçirilmesi suretiyle elde edilen ham maddelerin elde edilme sürecinde, katkı maddesi olarak ya da sigara kağıdında, kenar ek yeri yapıştırıcısında, sigara kağıdı üzerinde kullanılan mürekkepte, uç kağıdı ve uç kağıdı mürekkebinde, alüminyum folyoda, piyasaya arz ambalajında mentol veya türevlerinin (Lamiaceae familyası'nın Mentha (nane) türleri, l-mentol, d-mentol, menton, mentil esterleri, mentil asetat, nane ekstratı, nane yağı ve mint lakton) kullanılması yasaklandı.

Bu maddeye uymayan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulleri için, piyasaya arz izni verilmesine 1 Haziran 2017, piyasaya arz izni güncellemesine 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edilecek. Belirlenen tarihlerden sonra izin verilemeyecek.

Söz konusu sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin, üretimine 1 Ocak 2019, piyasada bulundurulmasına 20 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edilecek.

Belirlenen tarihlerden sonra üretim yapılamayacak ve piyasada bulundurulamayacak.

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