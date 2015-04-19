Lise çağındaki çocukların yüzde 45'i sigara, yüzde 32'si alkol, yüzde 9'u uyuşturucu kullanıyor

Aktif Eğitim Sen Amasya İl Temsilcisi Salih Süren, son yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'da lise seviyesi her 100 öğrenciden 45'inin sigara, 32'sinin alkol, 9'unun ise uyuşturucu kullandığını söyledi. Süren, "Özellikle kolay elde edilebilen sentetik uyuşturucularla birlikte, bu ölümcül alışkanlıkların ortaokul düzeyinde de çocuklarımızı tehdit edecek düzeylerde olduğu biliniyor." dedi.

CHA’da yer alan habere göre, Aktif Eğitimciler Sendikası Amasya İl Temsilciliği, eğitim camiasında ki problemlerin çözümü için geliştirdikleri projeler için tanıtım programı düzenledi. Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda Aktif Eğitim Sen üyesi öğretmen katıldı. Proje tanıtımını gerçekleştiren Aktif Eğitim Sen Amasya İl Temsilcisi Salih Süren, Milli Eğitim Bakanlığı'nın izlediği hatalı ve kimi zaman da maksatlı politikaları yüzünden eğitim sisteminde çok sayıda problemin çözüm beklediğini dile getirdi. Acilen çözülmesi gereken problemlerin arasında okulların fiziki olarak hazırlıklı olmaması, okul idarelerinde yaşanan kargaşalar, öğrenci yerleştirmelerinde yaşanan gecikme ve aksaklıklar gibi konuların öne çıktığını dile getiren Salih Süren, "Tabi bütün bunlara bağlı olarak, eğitimin temel unsurları olan öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimlerinin de moral olarak yoğun bir maratona yeterince hazırlıklı olduğu söylenemez. Aktif Eğitim Sen olarak bizler, hem üyelerimizin mesleki kariyerlerine yönelik hem de mevcut problemlerden önem arz eden konuları öne çıkararak çözüm önerileri ile birlikte projeler geliştirip ilgililerin ve eğitim çalışanlarının dikkatine sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Halen uygulamada olan projeler hakkında bilgi veren Süren şunları kaydetti: "Ne yazık ki son yıllarda yapılan istatistikler, özelde milli eğitim sistemimizin, genelde de ülkemizin bu konuda iyi bir sınav vermediğini gösteriyor. Yapılan araştırmalar, başta sigara olmak üzere, alkol, uyuşturucu, sanal bağımlılık gibi konularda vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Son araştırmalardan birisine göre, İstanbul'da lise okuyan her yüz öğrenciden 45'i sigara, 32'si alkol, 9'u uyuşturucu kullanıyor. Özellikle kolay elde edilebilen sentetik uyuşturucularla birlikte, bu ölümcül alışkanlıkların ortaokul düzeyinde de çocuklarımızı tehdit edecek düzeylerde olduğu biliniyor. Televizyonlarda, gazetelerde, evlatlarını uyuşturucuya kurban veren ailelerin çırpınışlarını son dönemde daha fazla duyar olduk. Bağımsız Birey Sağlıklı Toplum sloganı ile iki yıl sürecek olan projemiz tüm illerimizde yapılan planlamalar doğrultusunda devam etmektedir. Amasya Aktif Eğitimciler Sendikası Temsilciliği olarak bizler proje tanıtımı, üyelerimizi bağımlılıkla ilgili bilgilendirme içerikli konferans, konuyu gündemde tutma adına yürüyüş, bisiklet yürüyüşü, ortak akıl toplantıları, bağımlı ve bağımlı aileleri ile iletişim konulu seminer gibi faaliyetler planlamış bulunmaktayız.

Okullara çocuk bakım odası kurulmalıdır

Sendikamızın yaptığı bir araştırma öğretmenlerin, okullarda çocuk bakım odası kurulmasını istediğini ortaya koydu.

Aktif Eğitim-Sen genel merkez yönetimimizin takibinde, bin 869 eğitim çalışanı ile yapılan ankete göre, 'Eğitim kurumlarına çocuk bakım odası yapılmalı mıdır?' sorusuna, katılımcıların yüzde 96'sını oluşturan bin 788 kişi evet cevabı verdi. Hayır diyenlerin oranı ise 81 kişi ile yüzde 4'te kaldı. Sorunu net bir şekilde tespit eden sendikamız, çözüm odaklı sendikacılık anlayışı gereği, projenin nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin çözüm önerilerini de ortaya koydu. Okullarda bir dersliğin çalışan annelerin küçük yaştaki çocukları için ayrılması ve gerekli personelin görevlendirmesi gerçekleştirilebilir bir uygulamadır. Birçok derslikten oluşan bir eğitim kurumunun bir dersliğinin bu uygulama için ayrılması, amacına uygun tefriş edilerek donatılması ve yeteri kadar personelin görevlendirilmesi mali açısından da çözülebilir bir işlemdir."