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Ekonomi

Siemens 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor!

İşten çıkarmalara başlayan şirket yetkilileri, önümüzdeki yıllarda 25 bin yeni çalışana istihdam yaratmayı planladıklarını açıkladı

10 Mart 2016 13:52

Siemens, büyük çoğunluğu Almanya'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 500 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.  

BusinessHT'nin haberine göre, şirketin yatırımcıları tarafından karlılık baskısı altında bırakıldığını belirten şirketin yetkilileri, işten çıkarmaların kalıcı bir şirket politikası olmadığını, önümüzdeki yıllarda 3 bini Almanya'da olmak üzere 25 bin yeni çalışana istihdam yaratmayı planladıklarını ifade etti.

Şirket yetkilileri petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde rekabet gücünü korumak amacıyla benzer özellikteki ürünlerinin bazılarını da üretim portföyünden çıkaracaklarını belirtti.

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