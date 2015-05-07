Siemens binlerce kişiyi işten çıkaracak



Almanya'nın teknoloji devi Siemens, firma içi yapılanma ve ticari alanlardaki zayılama nedeniyle istihdamda büyük oranda kesintiye gideceğini duyurdu.

Firma 5 bin 100'ü Almanya'da olmak üzere dünya genelinde toplam 13 bin 100 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Siemens Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser, bu kararla rekabette ABD'li rakibi General Electric gibi firmaların ardında kalan şirketi daha karlı hale getirmeyi hedefliyor.

Yeniden yapılanma planının firmaya 1 milyar euro tasarruf sağlaması hedefleniyor. Ayrıca enerji, tıbbi ekipman ve endüstri ile ulaşımda dijital sistemlere odaklanılması planlanıyor.

Siemens'in dünya genelinde 342 bin çalışanı bulunuyor. Bunlardan 114 bini Almanya'da.

Firma tarafından cuma günü yapılan açıklamada 7 bin 800 kişinin işine son verileceği açıklanmıştı. 4 bin 500 kişinin daha işten çıkarılacağının açıklanmasıyla bu karardan etkilenecek çalışan sayısı 13 bin 100'e çıkmış oldu.