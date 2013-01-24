Güler Sabancı, Siemens'in yönetimine girdi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Siemens AG genel kurul toplantısında şirketin yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.



Almanya’da yapılan Siemens AG Genel Kurul Toplantısı'nda şirketin Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. Toplantı, Münih'in ünlü Olimpiyat Stadı'nda 8 bini aşkın hissedarın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerhard Cromme’un yeniden başkan olduğu Genel Kurul Toplantısı’nda Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yaklaşık yüzde 98 gibi yüksek bir oranda oy alarak Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle Siemens AG gibi köklü bir kurumdan davet almak ve seçilmek, gurur verici ve ilave bir sorumluluktur. Dünyada bu şekilde bir üst düzey yöneticinin başka bir kurumun yönetiminde yer alması uygulamaları çok rastlanan bir durum. Özellikle kurumsal yönetim açısından böylesine kuvvetli bir yapı içinde yer almanın, şahsım ve Topluluğum adına kazanım olacağına inanıyorum”.



Yönetim kurulunda kimler var?



Almanya’da yapılan Genel Kurul’da toplantıyla seçilen Siemens AG Yönetim Kurul Üyeleri şöyle:

Josef Ackermann, Zürih Sigorta Grubu Yönetim Kurulu Başkanı; Güler Sabancı, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Gerd von Brandenstein Siemens AG ve Degewo AG Denetleme Kurulu Üyesi; Dr Gerhard Cromme, Siemens AG ve ThyssenKrupp AG Denetleme Kurulları Başkanı; Michael Diekmann, Allianz SE Yönetim Kurulu Başkanı; Dr Hans Michael Gaul, Siemens AG Denetim Komitesi Başkanı; Dr Peter Gruss, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften v.V. Başkanı; Dr Nicola Leibinger-Kammüller, TRUMPF GmbH + Co KG Başkanı; Gérard Mestrallet, GDF SUEZ SA Başkanı ve CEO'su; Werner Wenning, Bayer AG ve E.ON AG. Denetleme Kurulu Başkanı



165 yıllık şirket



165 yılı aşkın geçmişi olan Siemens AG elektronik, enerji, sağlık ve altyapı çözümleri alanlarında faaliyet gösteriyor. Siemens AG 30 Eylül 2012 itibarıyla sona eren finansal yıl sonuçlarına göre 78.3 milyar Euro ciroya sahip. 2012 sonu itibarıyla Siemens AG’nin tüm dünyada 370 bin civarında çalışanı bulunuyor.