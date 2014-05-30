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Ekonomi
Deutsche Welle

Siemens çalışanları endişeli

Almanya'nın teknoloji devi Siemens yeniden yapılanıyor. Değişimin faturası ise 11 bin 600 şirket çalışanına çıkacak. Şirket 1 milyar euro tasarruf etmeyi planlıyor.

30 Mayıs 2014 16:34


Siemens, uzun zamandır gündeme gelen yeniden yapılanma planlarından kaç kişinin etkileneceğine ilişkin ilk kez rakam verdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser, New York'ta düzenlenen Yatırımcılar Konferansı'nda yaptığı konuşmada 11 bin 600 çalışanın şirketin planlarından doğrudan etkileneceğini dile getirdi.

Siemens'in yeniden yapılanma planları çerçevesinde 1 milyar euro tasarruf etmeyi planladığı ve işten çıkarmaların daha çok şirketin idari bölümlerinin etkileneceği kaydediliyor.

Ancak Kaeser, kaç kişinin işine son verileceği konusunda bilgi vermedi. Daha sonra bir açıklama yapan şirket sözcüsü ise Kaeser'in sadece yeni yapılanmadan kaç kişinin etkileneceğini söylediğini belirtti.

Çalışanların temsilcileri, işten çıkarmalardan en çok şirketin Erlangen'daki merkezinin etkilenmesinden endişe ediyor.

http://www.br.de/nachrichten/siemens-umbau-kaeser-100.html

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaSiemensYönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser New YorkYatırımcılar KonferansıKaeserErlangenWelle Türkçe dpa/DW/HS/EC

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