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Ekonomi
Deutsche Welle

Siemens istihdam azaltacak

Almanya'nın önde gelen şirketlerinden Siemens, 7 bin 800 kişilik istihdam kesintisine gidileceğini açıkladı.

06 Şubat 2015 15:28


Siemens'te uzun zamandır gündemde olan yeniden yapılanma planı çerçevesinde istihdamda toplam 7 bin 800 kişilik azaltıma gidilecek. Almanya'daki işletmelerde toplam 3 bin 300 personel operasyondan etkilenecek. İşten çıkarmalar ağırlıkla idari bölümleri kapsıyor.

Siemens Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser, "Vizyon 2020" adını verdikleri yeniden yapılanma konsepti kapsamında şirketi yeniden kalıcı büyüme hattına oturtmayı ve rakiplerle aralarında kârlılık konusundaki boşluğu kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

"Sendikalarla görüşüyoruz"

Siemens Personel Koordinatörü Janina Kugel, istihdam azaltımı operasyonunu yapıcı ve sosyal açıdan uygun bir şekilde tamamlamak için sendikalarla görüşme halinde olduklarını bildirdi.

Sendikalar henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. İşçi temsilcilerinden Birgit Steinborn, istihdam azaltımının bir çözüm olarak gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Siemens, yeniden yapılanma planı çerçevesinde 1 milyar euro tasarruf etmeyi planlıyor. Tasarruf sayesinde elde edilen kaynak inovasyon, üretkenlik ve büyüme gibi faaliyetlere aktarılacak.

Şirket, 25 yıldır en büyük yeniden yapılanma operasyonunu geçen yılın mayıs ayında duyurmuştu. Plan çerçevesinde Siemens faaliyet gösterdiği iş kollarını 16'dan 9'a indirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaSiemensYönetim Kurulu Başkanı Joe KaeserPersonel Koordinatörü Janina KugelBirgit SteinbornDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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