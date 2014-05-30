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Ekonomi

Siemens 11 bin çalışanı işten çıkaracak

Dünya çapında 360 bin çalışana sahip olan Siemens, 11 bin 600 çalışanı işten çıkararak yılda 11 milyar Euro tasarruf yapmayı planlıyor

30 Mayıs 2014 15:20

Dünya genelinde 360 bin çalışanı bulunan Alman elektronik devi Siemens yeniden yapılanma çerçevesinde 11 bin 600 çalışanı işten çıkaracak.
    
Ekonomi haberleri ajansı Bloomberg'in iddiasına göre, 11 binden fazla çalışanı işten çıkarma planını Siemens Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser geçtiğimiz Çarşamba günü bir telekonferansta açıkladı.

Dünya çapında 360 bin çalışana sahip olan Siemens, 11 bin 600 çalışanı işten çıkararak yılda 11 milyar Euro tasarruf yapmayı planlıyor.

Siemens'in orta vadede ise, 51 bin çalışana sahip tıbbi teknoloji üretimi yapan şirketi kapatması planlanıyor. Siemens'in tıbbi teknoloji şirketi şu anda yılda 13.6 milyar Euro ciro yapıyor.

Siemens Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser kısa süre önce yaptığı açıklamada şirketin tepeden tırnağa yeniden yapılandırılacağını söylemişti.

Kaeser yeniden yapılanma çerçevesinde işten çıkarmaların da olabileceğini ifade etmişti.

Düzeltme

Siemens'ten T24'e gönderilen açıklama şöyle:

 

Değerli Basın Mensubu,

30 Mayıs 2014 tarihinde sitenizde yayınlanan “Siemens 11 bin çalışanı işten çıkaracak” başlıklı haberde yer alan ‘‘Siemens'in orta vadede ise, 51 bin çalışana sahip tıbbi teknoloji üretimi yapan şirketi kapatması planlanıyor’’ ifadesi temelden yoksundur. Siemens’in 7 Mayıs 2014 tarihinde açıklanan 2020 global vizyonunda da belirtildiği gibi Sağlık Siemens’in odaklandığı alanların başında yer almaktadır. Bu doğrultuda Siemens Sağlık’ta büyümeye devam edilmesi hedeflenmektedir. Gerekli düzeltmenin en kısa sürede yayınlanmasını önemle rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Siemens Türkiye

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