'Show TV, Bülent Ersoy'u zaten istememişti!'

Son dönemin en tartışmalı programlarından biri olan Bülent Ersoy Show, dün gece yayınlanan programın ardında yayında kaldırıldı.

‘’Yetti artık, yaptıklarına, kaprislerine ve ahlak yapısına daha fazla tahammül etmemiz imkansızdı, ilişkimizi kestik” diyen programın yapımcısı Mehmet Fevzi Siverek, Bülent Ersoy'un kaprislerinden bıktıklarını, yapım ekibinden hiç kimsenin Bülent Ersoy’la çalışmak istemediğini belirtti.

Siverek, programı bitirme kararını Show TV ile aldıklarını belirterek, “Zaten, Show TV yönetimine Bülent Ersoy’u rica minnet kabul ettirmiştim. Başka birisiyle yap, bu kişi sorunlu demişlerdi, dinlemedim, direndim ama haklı çıktılar” şeklinde konuştu.

Programın yapımcısı, Mehmet Fevzi Siverek’in açıklamaları şu şekilde:

‘Show TV rica minnet kabul etmişti’

Zaten, Show TV yönetimine Bülent Ersoy’u rica minnet kabul ettirmiştim. Başka birisiyle yap, bu kişi sorunlu demişlerdi, dinlemedim, direndim ama haklı çıktılar” şeklinde konuştu.

Fevzi Siverek, “Star TV 13 hafta zor dayanmıştı, ben 17 hafta yaptım, ama nasıl olduğunu bir Allah, bir ben, bir de Show TV’nin yöneticileri bilir. Bununla kimse çalışmaz”

‘Bülent Ersoy, İzzet Yıldızhan’la aramızı bozdu’

‘’Kanalın Bülent Ersoy’la program yapma isteği yoktu. Yapımcı olarak rica ettim. İzzet Yıldızhan ve Bülent Ersoy’la başladık. Ama önce İzzet’e huysuzluk çıkardı. İzzet’in programdan dışarı çıkmasını bir şekilde sağladı. Bana gelip İzzet sana bunu söylüyor gibi ile dedikodularla, laf taşımakla, iki tarafı kışkırttı, aramızı bozdu.’’

'Ersoy, beni birileri kurtarır düşüncesinde''

“Bağırarak, çağırarak, insanları azarlayarak, sazları azarlayarak RTÜK kurallarına uymayarak nasıl olsa ben Bülent Ersoy’um birilerini ararım, birileri beni kıramazlar, hallederim rahatlığıyla ezelden beri hep bunları yapmıştır. Bundan sonra da bunların yapılacağını düşünüyor. Maalesef yapamaz. Zihniyet Türkiye’de değişti. Türkiye’de bu işler böyle yürümez. Gerçek sanatıyla, ahlakıyla yürür…

“Bülent Ersoy’a ekip dayanamadı’’

“Yapım ekibinde iki kere yönetmen değiştim. Diğer ekip de devamlı değişti. Sözleşmemizde programı yapıp, program bittikten sonra 7 iş gününden sonra para ödememiz gerekirken, pazartesi saat 09.00’da şirketimizin muhasebesini arayarak, param ne oldu niye gecikti diyen biri… Hepimiz şok olarak onun her hafta yaptıklarını izledik!.. Sürekli geç kalmalar, hep yayına 5 saniye kala, tüm ekip stres, bunalımdan yayına yetişemeyecek miyiz, her hafta gelen konuklara rica ederek, gecikebilir, programı bir şarkıyla sizle açacağız diyerek devamlı gelen konukları hazır ettik. Çekilir gibi değildi”

“Nur Yerlitaş, benim ricamı kırmadı’

“Her hafta 17 hafta program yaptım. 10 tane kostümcü değiştirdik. 2-3 kez ricayla Nur Yerlitaş’a elbise yaptırttık. Nur benim ricamla kırmadı yaptı. Ama Nur en son Fevzi benim dostumsun ama olmuyor biz bunla iş yapmayalım dost kalalım dedi”

Seyirciyi atması son nokta

Bu hafta seyirciler arasında bir genç kız vardı. Herkesin gözü önünde sahnesinden inerek, seyircilerin arasına girip, o kız çocuğunu kolundan tutup dışarı attı. 17-18 yaşındaki bir öğrenciye, hem de hiç suçu yokken bu yaptığı hareketle birlikte benim vicdanımda da artık bir yeri kalmadı. Ve dönüşü olmayan bir kararla kendisiyle vedalaştık. Allah yolunu açık etsin. Ama bu kafayla, bu hiçbir yerde çalışamaz”