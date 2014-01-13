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Bülent Ersoy, Fethullah Gülen şiirinin seslendirildiği programda başörtüsü taktı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy çıktığı TV programında başörtüsü takarak ilahiler söyledi

13 Ocak 2014 10:14

Bülent Ersoy, Mevlid Kandili’ne denk gelen dün geceki TV programına türban takarak çıktı. Ersoy, semazenlerin eşliğinde ilahiler söyledi. Programın bir bölümünde de konuk şarkıcı Umut Zen, Fethullah Gülen'in şiirinden bestelenen Hüzünlü Gurbet adlı şarkıyı seslendirdi. Bülent Ersoy'un da oturuduğu masada eşlik ettiği görüldü.

Türkücü Latif Doğan ve İntizar’ın konuk olduğu programa çıkan Ersoy’un tesettürlü hali, Twitter’da gecenin konusu oldu.

Sosyal medyada çok konuşulan Ersoy, programını semazen gösterileri ile açtı, 'Tela Al Bedru Aleyna' adlı ilahiyi okudu.

İşte Bülent Ersoy'un başörtüsüyle çıktığı show programından görüntüler:

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